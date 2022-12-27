ТМК купила у «Синары» контрольный пакет акций Челябинского завода металлоконструкций

Трубная металлургическая компания (ТМК) приобрела контрольный пакет акций АО «Челябинский завод металлоконструкций» (ЧЗМК), которым владела группа «Синара». За счет нового актива планируется расширить возможности как поставщика комплексных инженерных решений, сообщает ТМК,

В сентябре этого года на сайте ЧЗМК было опубликовано сообщение о намерении АО «Группа Синара» продать ПАО «ТМК» все свои акции в количестве более 3,24 млн штук стоимостью не менее 8,5 млрд руб.

ЧЗМК специализируется на изготовлении сборных конструкций для производственных зданий, объектов транспортной инфраструктуры и общественных сооружений. Завод состоит из четырех сборно-сварочных цехов, оснащенных современным автоматизированным оборудованием. Кроме того, в состав предприятия входят пять конструкторских бюро. На ЧЗМК работают более 1,7 тыс. человек. «Благодаря интеграции ЧЗМК в состав компании наши партнеры смогут заказывать у ТМК „под ключ“ инфраструктурные объекты, максимально адаптированные к их требованиям. Сократятся сроки разработки и реализации строительных проектов, а их обслуживание будет реализовано по принципу „единого окна“»,– прокомментировал первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов. Также, по его словам, компания диверсифицирует рынки сбыта и продуктовую линейку, а завод получит новые заказы и расширит ассортимент.

В 2021 году ТМК стала владельцем ПАО «ЧТПЗ».