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В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Глава Минобороны Сергей Шойгу возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и принял участие в церемонии открытия памятника экс-главе МЧС Евгению Зиничеву. Сегодня, 27 декабря, в России празднуют День спасателя.

Памятник Евгению Зиничеву

Памятник Евгению Зиничеву

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Памятник Евгению Зиничеву

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В церемонии открытия памятника также участвовали глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента Дмитрий Миронов, губернатор Тульской области Евгений Дюмин, действующий глава МЧС Александр Куренков и вдова погибшего министра Наталья Зиничева.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. По версии МЧС, господин Зиничев погиб «во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека». По данным «Новой газеты», министр вместе с кинорежиссером Александром Мельником подошли к обрыву в Путоранском заповеднике, после чего один из них оступился, а другой пытался схватить его за одежду, но не удержался на мокрых камнях.

8 сентября в Санкт-Петербурге открыли сквер имени Евгения Зиничева. Также в его честь назовут улицу пострадавшим от паводков 2019 года Тулуне (Иркутская область).

О гибели министра — в материале «Ъ» «Глава МЧС погиб как спасатель».

Фотогалерея

Как создавалось и развивалось МЧС

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27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета. Корпус возглавил Сергей Шойгу (на фото). С 1995 года 27 декабря отмечается в России как День спасателя

27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета. Корпус возглавил Сергей Шойгу (на фото). С 1995 года 27 декабря отмечается в России как День спасателя

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

10 января 1994 года было создано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оно стало федеральным органом исполнительной власти, подчиненным президенту. Министерство также возглавил господин Шойгу

10 января 1994 года было создано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оно стало федеральным органом исполнительной власти, подчиненным президенту. Министерство также возглавил господин Шойгу

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мае 1995 года была образована авиация МЧС, которая имеет в своем составе базу аэродромно-технического и материального обеспечения на аэродроме Раменское и региональные подразделения

В мае 1995 года была образована авиация МЧС, которая имеет в своем составе базу аэродромно-технического и материального обеспечения на аэродроме Раменское и региональные подразделения

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В авиапарке МЧС — самолеты Ан-74, Ан-148-100ЕМ, Бе-200ЧС, Ил-76ТД, вертолеты Ми-26Т, Ми-8, Ка-32А и другая техника

В авиапарке МЧС — самолеты Ан-74, Ан-148-100ЕМ, Бе-200ЧС, Ил-76ТД, вертолеты Ми-26Т, Ми-8, Ка-32А и другая техника

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В январе 2002 года в состав МЧС вошла Государственная противопожарная служба. Позже в министерстве появились свои медицинские, психологические, водолазные, кинологические, пиротехнические и другие подразделения

В январе 2002 года в состав МЧС вошла Государственная противопожарная служба. Позже в министерстве появились свои медицинские, психологические, водолазные, кинологические, пиротехнические и другие подразделения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Подведомственные МЧС организации также оказывают платные услуги гражданам и организациям. Среди них — услуги по тушению лесных пожаров, подвозу воды для заполнения пожарных водоемов, выставлению постов для обеспечения пожарной безопасности, выполнение электромонтажных работ, сертификация, обучение и многие другие

Подведомственные МЧС организации также оказывают платные услуги гражданам и организациям. Среди них — услуги по тушению лесных пожаров, подвозу воды для заполнения пожарных водоемов, выставлению постов для обеспечения пожарной безопасности, выполнение электромонтажных работ, сертификация, обучение и многие другие

Фото: Кузнецов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

МЧС относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и другое оружие

МЧС относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и другое оружие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В ведении МЧС находятся 17 спасательных воинских формирований, 26 учебных центров, 8 вузов (Академия гражданской защиты, Академия Государственной противопожарной службы и другие), 5 научно-исследовательских учреждений

В ведении МЧС находятся 17 спасательных воинских формирований, 26 учебных центров, 8 вузов (Академия гражданской защиты, Академия Государственной противопожарной службы и другие), 5 научно-исследовательских учреждений

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2008 году президент Владимир Путин (в центре) открыл новый Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС

В 2008 году президент Владимир Путин (в центре) открыл новый Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2012 года МЧС возглавил Владимир Пучков, который ранее занимал должность статс-секретаря — заместителя министра чрезвычайного ведомства. Сергей Шойгу перешел на должность губернатора Московской области, а затем стал министром обороны

В мае 2012 года МЧС возглавил Владимир Пучков, который ранее занимал должность статс-секретаря — заместителя министра чрезвычайного ведомства. Сергей Шойгу перешел на должность губернатора Московской области, а затем стал министром обороны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Сотрудники МЧС занимаются доставкой гуманитарной помощи беженцам в разных странах мира

Сотрудники МЧС занимаются доставкой гуманитарной помощи беженцам в разных странах мира

Фото: Коммерсантъ / Андрей Кронберг  /  купить фото

Сотрудники МЧС с помощью судна на воздушной подушке проводят мониторинг ледового покрова Финского залива, чтобы предупреждать рыбаков-любителей об опасности

Сотрудники МЧС с помощью судна на воздушной подушке проводят мониторинг ледового покрова Финского залива, чтобы предупреждать рыбаков-любителей об опасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Спасатели МЧС дежурят у водоемов во время Крещенских купаний

Спасатели МЧС дежурят у водоемов во время Крещенских купаний

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Спасатель МЧС эвакуирует кошек в городе Ишим Тюменской области, пострадавшем от наводнения

Спасатель МЧС эвакуирует кошек в городе Ишим Тюменской области, пострадавшем от наводнения

Фото: РИА Новости

Разбор спасателями МЧС завалов в Выборге на месте обрушения четырехэтажного дома

Разбор спасателями МЧС завалов в Выборге на месте обрушения четырехэтажного дома

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Поисково-спасательная группа на месте схода снежной лавины в районе Красной Поляны

Поисково-спасательная группа на месте схода снежной лавины в районе Красной Поляны

Фото: МЧС России

В настоящее время в России работает 11 кадетских школ- интернатов «Юный спасатель», 18 кадетских школ «Юный спасатель», 285 классов и более 1500 кружков для будущих спасателей

В настоящее время в России работает 11 кадетских школ- интернатов «Юный спасатель», 18 кадетских школ «Юный спасатель», 285 классов и более 1500 кружков для будущих спасателей

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий

В 2016 году президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предельная численность МЧС была установлена на уровне 288,56 тыс. человек, в том числе 251,3 тыс. сотрудников федеральной противопожарной службы и 7,2 тыс. — военнослужащих спасательных воинских формирований. До сих пор эта численность остается неизменной

В 2016 году президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предельная численность МЧС была установлена на уровне 288,56 тыс. человек, в том числе 251,3 тыс. сотрудников федеральной противопожарной службы и 7,2 тыс. — военнослужащих спасательных воинских формирований. До сих пор эта численность остается неизменной

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

В 2020 году сотрудников МЧС стали привлекать для борьбы с коронавирусом&lt;br> На фото: специалисты Центра спасательных операций особого риска (ЦСООР) «Лидер» МЧС России во время дезинфекции Киевского вокзала

В 2020 году сотрудников МЧС стали привлекать для борьбы с коронавирусом
На фото: специалисты Центра спасательных операций особого риска (ЦСООР) «Лидер» МЧС России во время дезинфекции Киевского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Наталия Макарова  /  купить фото

В мае 2018-го министерство возглавил бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. Глава МЧС погиб 8 сентября 2021 года во время межведомственных учений в Красноярском крае. На следующий день ему было посмертно присвоено звание Героя России

В мае 2018-го министерство возглавил бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. Глава МЧС погиб 8 сентября 2021 года во время межведомственных учений в Красноярском крае. На следующий день ему было посмертно присвоено звание Героя России

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

В системе МЧС предусмотрено три вида государственной службы: государственная гражданская служба, военная служба, федеральная противопожарная служба&lt;br> На фото: военнослужащие МЧС России

В системе МЧС предусмотрено три вида государственной службы: государственная гражданская служба, военная служба, федеральная противопожарная служба
На фото: военнослужащие МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Передача сотрудникам Государственной противопожарной службы 60 легковых автомобилей на Поклонной горе в Москве, 2020 год

Передача сотрудникам Государственной противопожарной службы 60 легковых автомобилей на Поклонной горе в Москве, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

С мая 2022 года министерством руководит выходец из ФСО Александр Куренков. 22 июня ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

С мая 2022 года министерством руководит выходец из ФСО Александр Куренков. 22 июня ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета. Корпус возглавил Сергей Шойгу (на фото). С 1995 года 27 декабря отмечается в России как День спасателя

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

10 января 1994 года было создано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оно стало федеральным органом исполнительной власти, подчиненным президенту. Министерство также возглавил господин Шойгу

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мае 1995 года была образована авиация МЧС, которая имеет в своем составе базу аэродромно-технического и материального обеспечения на аэродроме Раменское и региональные подразделения

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В авиапарке МЧС — самолеты Ан-74, Ан-148-100ЕМ, Бе-200ЧС, Ил-76ТД, вертолеты Ми-26Т, Ми-8, Ка-32А и другая техника

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В январе 2002 года в состав МЧС вошла Государственная противопожарная служба. Позже в министерстве появились свои медицинские, психологические, водолазные, кинологические, пиротехнические и другие подразделения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Подведомственные МЧС организации также оказывают платные услуги гражданам и организациям. Среди них — услуги по тушению лесных пожаров, подвозу воды для заполнения пожарных водоемов, выставлению постов для обеспечения пожарной безопасности, выполнение электромонтажных работ, сертификация, обучение и многие другие

Фото: Кузнецов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

МЧС относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и другое оружие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В ведении МЧС находятся 17 спасательных воинских формирований, 26 учебных центров, 8 вузов (Академия гражданской защиты, Академия Государственной противопожарной службы и другие), 5 научно-исследовательских учреждений

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2008 году президент Владимир Путин (в центре) открыл новый Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2012 года МЧС возглавил Владимир Пучков, который ранее занимал должность статс-секретаря — заместителя министра чрезвычайного ведомства. Сергей Шойгу перешел на должность губернатора Московской области, а затем стал министром обороны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Сотрудники МЧС занимаются доставкой гуманитарной помощи беженцам в разных странах мира

Фото: Коммерсантъ / Андрей Кронберг  /  купить фото

Сотрудники МЧС с помощью судна на воздушной подушке проводят мониторинг ледового покрова Финского залива, чтобы предупреждать рыбаков-любителей об опасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Спасатели МЧС дежурят у водоемов во время Крещенских купаний

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Спасатель МЧС эвакуирует кошек в городе Ишим Тюменской области, пострадавшем от наводнения

Фото: РИА Новости

Разбор спасателями МЧС завалов в Выборге на месте обрушения четырехэтажного дома

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Поисково-спасательная группа на месте схода снежной лавины в районе Красной Поляны

Фото: МЧС России

В настоящее время в России работает 11 кадетских школ- интернатов «Юный спасатель», 18 кадетских школ «Юный спасатель», 285 классов и более 1500 кружков для будущих спасателей

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий

В 2016 году президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предельная численность МЧС была установлена на уровне 288,56 тыс. человек, в том числе 251,3 тыс. сотрудников федеральной противопожарной службы и 7,2 тыс. — военнослужащих спасательных воинских формирований. До сих пор эта численность остается неизменной

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

В 2020 году сотрудников МЧС стали привлекать для борьбы с коронавирусом
На фото: специалисты Центра спасательных операций особого риска (ЦСООР) «Лидер» МЧС России во время дезинфекции Киевского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Наталия Макарова  /  купить фото

В мае 2018-го министерство возглавил бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. Глава МЧС погиб 8 сентября 2021 года во время межведомственных учений в Красноярском крае. На следующий день ему было посмертно присвоено звание Героя России

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

В системе МЧС предусмотрено три вида государственной службы: государственная гражданская служба, военная служба, федеральная противопожарная служба
На фото: военнослужащие МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Передача сотрудникам Государственной противопожарной службы 60 легковых автомобилей на Поклонной горе в Москве, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

С мая 2022 года министерством руководит выходец из ФСО Александр Куренков. 22 июня ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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