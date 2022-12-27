В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Глава Минобороны Сергей Шойгу возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и принял участие в церемонии открытия памятника экс-главе МЧС Евгению Зиничеву. Сегодня, 27 декабря, в России празднуют День спасателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Евгению Зиничеву

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Памятник Евгению Зиничеву

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В церемонии открытия памятника также участвовали глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента Дмитрий Миронов, губернатор Тульской области Евгений Дюмин, действующий глава МЧС Александр Куренков и вдова погибшего министра Наталья Зиничева.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. По версии МЧС, господин Зиничев погиб «во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека». По данным «Новой газеты», министр вместе с кинорежиссером Александром Мельником подошли к обрыву в Путоранском заповеднике, после чего один из них оступился, а другой пытался схватить его за одежду, но не удержался на мокрых камнях.

8 сентября в Санкт-Петербурге открыли сквер имени Евгения Зиничева. Также в его честь назовут улицу пострадавшим от паводков 2019 года Тулуне (Иркутская область).

О гибели министра — в материале «Ъ» «Глава МЧС погиб как спасатель».