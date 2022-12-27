Дело о ДТП с двумя пострадавшими детьми в Краснодаре могут передать из полиции в СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову заняться расследованием дела о ДТП в Краснодаре с двумя пострадавшими детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент уголовное дело, возбужденное против водителя BMW по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), находится в полиции.

«В данный момент ведутся следственные действия, уголовное дело в следственный комитет не передавалось»,— сообщил «Ъ-Кубань» начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Авария произошла вечером 26 декабря в Краснодаре на ул. Просторная. По предварительным данным, 31-летний водитель BMW не пропустил женщину, переходившую дорогу с двумя внуками и внучкой, и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали два ребенка — у 6-летнего мальчика диагностирован перелом правой кисти, 3-летняя девочка получила сочетанные травмы.

Дмитрий Нестеренко

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