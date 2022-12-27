Маленькие слабости сильных женщин

Первая встреча участниц женского клуба «Коммерсантъ» прошла в неформальной обстановке в последний вечер короткой рабочей недели. Приятное общество и расслабляющая атмосфера помогли дамам настроиться на отдых.

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З ноября в винотеке «Gourmet» прошла первая встреча участниц закрытого клуба «Коммерсантъ».

В уютном пространстве в Одесском переулке встретились деловые женщины Самары, лидеры beauty-индустрии города, дизайнеры, друзья издания «Коммерсантъ-Волга», чтобы немного отвлечься от новостной повестки и поговорить о том, что продолжает волновать женщин даже в самые сложные времена, — о красоте.

Beauty-day дал возможность обсудить актуальные тенденции моды, новинок косметологии, правильного питания и разные приятные женские мелочи. Стилист Елена Лукьянова поделилась с гостьями своим видением образа современной женщины в большом городе.

Хозяйка пространства Анна Малафеева угостила дам изысканными легкими закусками и напитками.

Вечер завершился розыгрышем при­зов — двух корзин с косметикой от парт­неров. Впрочем, ни одна гостья не ушла без приятного сувенира, каждая получила набор самых важных для здоровья витаминов.

Партнерами вечера стали клиника «Ренессанс-косметология», магазин австрийской обуви HGL и вода «Айсберг».