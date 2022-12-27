Нескучная зима в Самаре

Провести выходные, не уезжая далеко от дома, — вовсе не значит просидеть все время за столом или перед телевизором. В Самарской области есть множество способов интересно, активно и познавательно провести новогодние праздники и все остальные зимние выходные. Собрали для вас самые интересные события сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Этнопарк дружбы народов

Новинка этой зимы — новая локация для веселого и познавательного отдыха в живописном пригороде Самары. Этнопарк дружбы народов впервые откроет свои двери в это время года. Гостей парка ждут празднично оформленная территория, красочные фотозоны и, конечно, нарядная елочка.

Увлекательное приключение по жилищам народов, проживающих в Самарской области, можно совместить со знакомством с традициями встречи самого сказочного праздника года у людей разных национальностей. Гостей ждут активные игры и аттракционы на свежем воздухе, погружение в культурные традиции 15 народов, разнообразные мастер-классы, квесты, викторины, катание на лошадях, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, знакомство с осетинским Дедом Морозом Артхуроном, которого по-русски зовут Огнем Солнцевичем, с немецкой Снегурочкой Кристинд и узбекской Коргыз!

Новогодние программы будут идти с 1 декабря 2022 по 15 января 2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Фестиваль скорости «Гонка чемпионов-2023»

Фестиваль скорости «Гонка чемпионов-2023» проводится в пригороде Тольятти с 1996 года в середине января. Ее триумфаторами становились 12 сильнейших пилотов нашей страны. Рекордсменом по числу побед является Кирилл Ладыгин, он поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета восемь раз! В новом году Кирилл и его соперники по «Гонке чемпионов» вновь будут сражаться за переходящий приз — трофей «Серебряная Ладья».

Гонщикам предстоит покорить трассу испытательного полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка, которая представляет собой профилированную по высоте с множеством сложных поворотов замкнутую кривую. Общая длина трассы — 2,5 километра. В заезде участвуют по два автомобиля, каждый стартует по своей ледяной дорожке, которые то сходятся, то расходятся, при этом автомобили большую часть заезда едут рядом, но разделены снежными брустверами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море-2023»

В конце зимы Тольятти вновь становится мировой парусной столицей, когда кайтеры со всей России и зарубежья приезжают на «Жигулевское море», чтобы в полной мере насладиться любимым видом спорта и побороться за звание лучших.

Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплинах «марафон» и «фристайл» на акватории Жигулевского моря несколько последних лет проходил на выходных по случаю 23 февраля. Но устроители заметили, что погода в конце зимы все чаще становится слякотной и вернули его на даты, которые избрали в первые годы проведения праздника. В 2023 году чемпионат пройдет с 1 по 6 февраля в классе «сноу­кайтинг» на дистанции «Марафон». А 4 и 5 февраля гостей и жителей Автограда ждет традиционный «Зимний фестиваль активного отдыха», который раскрасит яркими красками набережную Автозаводского района.

Елена Шишкина