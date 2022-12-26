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«Красная поляна» взяла джекпот

В Сочи операторы игорных зон подвели итоги работы отрасли в 2022 году

В уходящем году туристический поток восстанавливался после ковидных ограничений. В четырех российских игорных зонах побывали почти 1,3 млн человек. Соответствующие данные были обнародованы в ходе состоявшейся в Сочи первой совместной пресс-конференции руководителей игорных зон России. По информации участников рынка, лидером отрасли остается «Красная Поляна», на которую пришлось около 55% трафика. Определяющим трендом в развитии игорных зон эксперты и участники рынка считают увеличение доли неигровых доходов.

Фото: пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна»

Фото: пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна»

В игорной зоне «Красная Поляна» прошла первая совместная пресс-конференция топ-менеджеров игорных зон России, на которой были подведены предварительные итоги работы отрасли в 2022 году и обнародованы планы на ближайшую перспективу.

Встреча с участием руководства игорных зон «Сибирская монета» (Алтай), «Янтарная» (Калининград), «Приморье» (Владивосток), а также «Красная Поляна» (Сочи) организована Ассоциацией игорного бизнеса России (АИРИС). В пресс-конференции принял участие Сангаджи Тарбаев, председатель комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Участники встречи отметили, что после периода ковидных ограничений, продлившегося с 2020 по 2021 годы, туристический поток начал восстанавливаться — все четыре российские игорные зоны в этом году отметили существенный прирост трафика.

Согласно приведенным данным, казино Tigre de Cristal в зоне «Приморье» посетили свыше 254 тыс. человек, что на 19% выше показателя 2021 года; в казино Altai Palace («Сибирская монета») отдохнули более 100 тыс. гостей (плюс 50%); в казино Sobranie и зале игровых автоматов Magic Crystal («Янтарная») побывали 238 тыс. человек (плюс 10%). Максимальную в отрасли посещаемость традиционно демонстрирует игорная зона «Красная Поляна», которая в текущем году планирует выйти на итоговый показатель 710 тыс. человек (в 2021 году — 650 тыс. человек).

Таким образом, на «Красную Поляну» пришлось около 55% туристического потока всех российских игорных зон.

В 2022 году игорные зоны России продолжали развитие бизнеса как кластера развлечений, благодаря этому в отрасли отмечен рост неигровых доходов. Их доля в среднем составляет 15%, но участники рынка стремятся к тому, чтобы неигровые доходы составляли не менее половины выручки.

В частности, игорная зона «Красная Поляна» организует концерты, спортивные мероприятия, ледовые шоу, гастрономические ужины, киберспортивные турниры, театральные постановки. В уходящем году операторы игорных зон продолжали реализацию инвестиционных программ, в том числе вкладывая средства в обновление игрового оборудования и программного обеспечения (ПО). По оценке Дмитрия Афиногенова, председателя АИРИС, замена зарубежного оборудования и ПО на отечественное потребует затрат в пределах 500 млн руб.

По мнению операторов игорных зон, отрасль нуждается в изменении законодательного регулирования: федеральный закон «Об организации азартных игр» был принят еще в 2006 году и требует актуализации с учетом современных реалий. Председатель профильного комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев считает, что игорные зоны России следует воспринимать не как площадки для азартной игры, а в качестве территорий событийного туризма.

По оценке экспертов, рост неигровой выручки игорного бизнеса — общемировой тренд, который с очевидностью проявляется в России.

«Игорный бизнес — это специфический вид досуга, который позволяет получить удовольствие не столько от возможности выиграть деньги, сколько от самой игры. В мире наблюдается тенденция укрупнения объектов игорного бизнеса, где казино — не просто рулетка и игровые автоматы, а целые мегакомплексы, предоставляющие широкий спектр развлекательных программ: от всевозможных шоу и показа мод до спортивных состязаний звезд мирового масштаба. Это центры развлечения, выполняющие функции культурно-развлекательных объектов досуга, являющиеся точкой притяжения для всей туристической индустрии региона», — говорит Николай Оганезов, председатель совета Первой СРО букмекеров России.

По мнению собеседника «Ъ-Юг», в «Красной Поляне» имеет место синергия усилий казино и региональных властей в целях создания точки притяжения туристов со всей страны. Такая же перспектива прослеживается в игорной зоне «Приморье». В других игорных зонах такого эффективного взаимодействия пока не видно.

Анна Перова, Краснодар

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