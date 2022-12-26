Первым вице-губернатором Орловской области назначен Владимир Ивановский

Курирующий инфраструктуру заместитель главы Орловской области Андрея Клычкова Владимир Ивановский получил повышение до должности первого вице-губернатора. Господин Клычков озвучил информацию о кадровом изменении на совещании в облправительстве, сообщили в его пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Орловской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Правительство Орловской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сообщению, должность «первого заместителя губернатора в правительстве области» перед назначением господина Ивановского получила новые расширенные полномочия. Первый вице-губернатор будет одновременно курировать вопросы имущественного комплекса, контрольно-надзорной деятельности, ЖКХ, строительства, благоустройства, транспортной инфраструктуры, комплексного развития территорий, тарифообразования, ценовой политики, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Также господин Ивановский будет отвечать за проведение мобилизации

«Сегодня весь объем задач, который был возложен на него, особенно мобилизационное управление, приобретает особо значение. Это назначение позволит более оперативно выполнять существующие задачи»,— пояснил губернатор на совещании в облправительстве.

Таким образом в структуре исполнительной власти Орловской области теперь есть два первых вице-губернатора — такой же статус имеет руководитель администрации главы региона Вадим Соколов

Господин Ивановский перешел на работу в правительство Орловской области в конце 2021 года. До этого он был начальником главного управления военной полиции Минобороны РФ. На посту вице-губернатора по инфраструктуре он сменил ушедшего в отставку Игоря Тинькова, бывшего спикера горсовета Липецка.

Также господин Клычков сообщил еще о нескольких кадровых изменениях:

Александр Бирюков назначен на должность и.о. вице-губернатора—руководителя постпредства региона в правительстве РФ. Ранее господин Бирюков возглавлял один из департаментов Минстроя РФ.

Руководителем департамента внутренней политики и развития местного самоуправления назначена Екатерина Данилевская, которая до этого была замом руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Также губернатор рассказал о создании должности своего заместителя по социальной политике, но она пока остается вакантной.

Сергей Калашников

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