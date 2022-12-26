Нижегородский губернатор Глеб Никитин прокомментировал возможность участия в выборах

Глава Нижегородской области Глеб Никитин намерен продолжить работу в регионе. Так он ответил на вопрос журналиста ТАСС об участии в выборах, которые пройдут в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Для меня важно, чтобы были успешно реализованы значимые для всех нас проекты: метро, IT-кампус, обновление электротранспорта. Есть и много других задач. Конечно, есть желание все их выполнить»,– сказал глава региона.

Глеб Никитин возглавил Нижегородскую область в статусе врио губернатора в сентябре 2017 года по указу президента. Спустя год он победил на выборах с результатом 67,75% голосов при явке 40,52% избирателей.

Ранее в регионе сохранили норму о том, что избранный губернатор не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Таким образом, выборы 2023 года могут стать для нынешнего губернатора Глеба Никитина последними, если он победит в них.

Подробнее об ограничениях – в материале «Ъ-Приволжье» «Больше двух не избираться».