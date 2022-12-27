Сколько пластика мы съедаем во время рождественского ужина

Британские ученые — а кто еще на такое способен? — определили, сколько частичек микропластика будет проглочено участниками праздничной рождественской трапезы. Оказалось, очень много.



Исследователи решили зажарить двух разных цыплят — речь идет только и исключительно об этой важнейшей части праздничной еды. В одном случае цыпленок и все необходимые для его приготовления ингредиенты были завернуты в разные пакетики, конечно, пластиковые. Для другого случая пришлось сильно постараться, чтобы найти неупакованную птицу, а также приправы и прочие составляющие классического жареного цыпленка.

Фэй Коусейро, исследовательница из Портсмутского университета, специалистка в области вредных выбросов, сама поражена результатами собственной работы: «Оказалось, что завернутый в пластиковую упаковку цыпленок, приготовленный с применением продуктов, тоже завернутых в пластик, дает 230 тыс. частичек микропластика; незавернутый цыпленок дал в семь раз меньше микропластика, но все равно это гигантское число — 55 тыс. частичек микропластика».

«Имейте в виду,— предупреждает Фэй Коусейро,— что сопоставимое количество микропластика мы съедаем каждый день во время обычной, непраздничной еды, если она была упакована в пластик. Это примерно 10 грамм разного пластика. За год получается два пластиковых пакета!»

«К сожалению,— сетует Коусейро,— сейчас просто нет еды, которая не содержала бы частиц микропластика. Даже если все делать максимально экологично, и почва, и воздух настолько сильно загрязнены пластиком, что избавиться от его попадания в пищу невозможно».

По данным экологов, в ближайшие 20 лет — несмотря ни на какие усилия правительств и негосударственных организаций, занятых защитой окружающей среды,— производства разных пластиков в мире увеличится вдвое, а количество пластикового мусора, который попадет в Мировой океан, утроится.

Океанологи говорят о гигантских мусорных островах в океанах и морях. Один из них, в северо-западной части Тихого океана, по размерам уже превышает Гренландию. Но, замечает Коусейро, на самом деле в почве микропластика гораздо больше, чем в океане.

«Что бы вы ни съели, что бы вы ни выпили, вы проглотите изрядное количество микропластика,— констатирует Коусейро.— Частички микропластика плавают в вашей крови, они сидят в вашей печени и других органах».

По материалам Reuters

Ольга Грибова