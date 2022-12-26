Белгородский губернатор выгнал с планерки замминистра после отчета о проблемных объектах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выгнал с оперативного совещания в правительстве первого заместителя министра строительства Владимира Губарева, который не смог объяснить срывы сроков введения в эксплуатацию различных социальных объектов в регионе.

Господин Губарев в своем докладе рассказал, что несколько проектов не будут реализованы в обозначенные контрактами сроки. При этом чиновник скрыл количество проблемных объектов. «Вы мне рассказали про два проблемных ФАПа. Послал контрольное управление — оказалось их семь»,— возмутился Вячеслав Гладков.

В финале выступления Владимир Губарев сказал, что серьезное отставание показывает подрядчик строительства детского сада в микрорайоне Новые сады в Белгородском районе. Так, запланированный к вводу до конца года объект не готов сейчас даже наполовину. Глава региона поинтересовался у замминистра, зачем были установлены такие сроки сдачи, но тот внятного ответа не дал. «Больше ко мне на совещания не приходите. У меня есть большие сомнения в вашей компетенции как специалиста, а вы еще пытаетесь обмануть губернатора. Обманывать нельзя, мне такие работники не нужны»,— сказал господин Гладков.

После этого он приказал Владимиру Губареву покинуть совещание. Глава региона добавил, что итоги работ по возведению объектов будут подводиться при их объезде, в результате чего работы лишится большое количество людей.

Сергей Толмачев, Воронеж