КРОС: нижегородцев беспокоят спецоперация, инфляция и отъезд знаменитостей

Уровень тревожности вырос за год в Нижегородской области, следует из «Национального индекса тревожности» агентства КРОС. Чаще всего беспокойство у жителей региона вызвали ход спецоперации, инфляция и отъезд знаменитостей из России.

Эксперты выявляют страхи россиян на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» каждой темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она взволновала интернет-пользователей.

Аналитики поделили все регионы на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. Нижегородская область, как и год назад, вошла во вторую и оказалась на 37 месте среди 85 субъектов России.

Суммарный медиа индекс тревожности в 2022 году в России вырос более чем в два раза по сравнению с 2021 годом – с 9,8 тыс. до 21,4 тыс. «медиаюнгов» (применяемая КРОС единица измерения воспроизводства тревоги). Авторы исследования объясняют это «более напряженной повесткой в целом».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Спецоперация победила коронавирус».