Главные новости за выходные 24–25 декабря

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения. «Так будет справедливо»,— прокомментировал готовящиеся законопроекты господин Володин.

В Кемерово сгорел приют для бездомных, организованный пастором евангельской церкви. Погибли 22 человека, шестеро пострадали, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Владельцу приюта предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По одной из версий, в доме был неисправен угольный котел отопления, по другой — были нарушены правила использования электрооборудования.

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Президент Владимир Путин заявил, что 99,9% россиян готовы «все положить» в интересах своей страны. Вместе с тем он считает нормальным, когда граждане не ведут себя как «истинные патриоты». «Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора,— сказал президент в эфире телепрограммы "Москва.Кремль.Путин".— Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет… Россия — особая страна и у нас живут особые люди».

Руководитель группы военных советников в зоне спецоперации, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после пережитого обстрела гостинично-ресторанного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке доставлен в госпиталь в московском регионе. Врачи диагностировали у него контузию и проникающее ранение осколком выше правой лопатки. Господина Рогозина готовят к операции по извлечению осколка.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия ждет возможности начать переговоры с западными странами о взаимной разморозке активов. По его словам, все будет зависеть от желания этих стран начать такой диалог.

В возрасте 65 лет умер вокалист британской электронной музыкальной группы Faithless Макси Джаз. Он прославился такими хитами, как «God Is a DJ» и «Insomnia». Причину смерти в Faithless не назвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макси Джаз

Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ Макси Джаз

Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

Футбольный клуб «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера. К своим обязанностям господин Бердыев приступит с начала 2023 года. Срок контракта не раскрывается.