Путин: 99,9% россиян готовы положить все ради интересов Родины

Президент Владимир Путин заявил, что 99,9% россиян готовы «все положить» в интересах своей страны. Вместе с тем он считает нормальным, когда граждане не ведут себя как «истинные патриоты». Владимир Путин заявил, что он «не особенно-то и осуждает» таких россиян.

«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора»,— сказал президент в эфире «Москва.Кремль.Путин», фрагмент интервью приводит в своем Telegram журналист Павел Зарубин.

«Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди»,— сказал глава государства.

В марте Владимир Путин заявил, что российский народ сможет отличить «истинных патриотов от подонков и предателей». По его мнению, «российский народ выплюнет их на панель, как случайно залетевшую в рот мошку». Президент назвал этот процесс «самоочищением», который укрепит российское государство. «В нелегкие времена многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни»,— говорил он.

Анастасия Ларина