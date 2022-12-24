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Коммерсантъ FM
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Умер солист Faithless Макси Джаз, исполнивший «Insomnia» и «God Is a DJ»

В возрасте 65 лет умер вокалист британской электронной музыкальной группы Faithless Макси Джаз, сообщили в группе. Макси Джаз прославился такими хитами, как «God Is a DJ» и «Insomnia». Причину смерти в Faithless не назвали.

«Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал надлежащий смысл и послание нашей музыке»,— заявили два других основных участника группы, Ролло и Сестра Блисс, в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена, цитата по Reuters). В Twitter Faithless сообщила, что Макси Джаз мирно скончался во сне. В сообщении не указана причина смерти.

Настоящее имя Макси Джаза — Максвелл Фрейзер, он родился в южном Лондоне и участвовал в создании Faithless в 1995 году.

Песня Faithless 1995 года «Insomnia», в которой звучит джазовый рэп о борьбе со сном с припевом «I can't get no sleep», была признана пятой величайшей танцевальной записью всех времен читателями журнала танцевальной музыки Mixmag в 2013 году.

«Если бы у меня был фунт за каждый раз, когда кто-то подходит говорит: "Я не могу уснуть", я бы жил на космической станции»,— пошутил в интервью 2020 года Макси Джаз.

Мария Федотова

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