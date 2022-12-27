Торговые центры наращивают вакантные площади

К концу 2022 года вакантность в торговых центрах Санкт-Петербурга может вырасти до 13%, а в 2023 году и вовсе достигнуть 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу года наблюдается высокая неопределенность по целому ряду крупных международных игроков. От их решения касательно дальнейшего существования бизнеса в России будет зависеть уровень вакантности в торговых центрах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ К концу года наблюдается высокая неопределенность по целому ряду крупных международных игроков. От их решения касательно дальнейшего существования бизнеса в России будет зависеть уровень вакантности в торговых центрах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такой прогноз дают аналитики консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов компании, доля свободных площадей к началу декабря в ключевых торговых центрах выросла до рекордных 12,6%. К концу года вакантность может достичь 13% из-за ухода иностранных брендов, а в 2023 году — 15%. Для сравнения, в декабре 2021 года на фоне пандемийных ограничений и падения посещаемости вакантность в ТЦ составляла 4,3%.

«К концу года наблюдается высокая неопределенность по целому ряду крупных международных игроков. От их решения касательно дальнейшего существования бизнеса в России будет зависеть уровень вакантности в торговых центрах. И в случае принятия ими решения об уходе с рынка в 2023 году доля свободных площадей составит около 15%»,— говорится в отчете компании.

По мере ухода международных компаний увеличивается выбор площадок для тех ритейлеров, которые осуществляют экспансию на петербургский рынок или находятся в поисках наиболее перспективных площадок. Так, в ключевых торговых центрах открылось несколько магазинов с российскими брендами.

Основная ротация в ключевых торговых центрах Петербурга наблюдается в сегменте одежды и обуви, что в первую очередь связано с уходом международных компаний, а также с переоткрытием магазинов под новыми брендами. Так, в сегменте одежды наблюдается отрицательная динамика открытий по сравнению с закрытиями. В торговых центрах освобождаются большие площади после закрытия некоторых магазинов зарубежных брендов, таких как Gap, H&M, Marks & Spenсer. А сегмент обуви, наоборот, показывает положительную динамику открытий по сравнению с закрытиями. На рынке развиваются ритейлеры Kari, Mascotte, Rieker и другие.

Высокая вакантность в торговых центрах продолжает сказываться на трафике. По данным Focus Technologies, в крупноформатных торговых центрах по итогам года он может оказаться на 30% ниже, чем в 2021 году, и на 40% ниже, чем в допандемийном 2019 году. В торговых центрах малого формата снижение трафика составит около 10% в сравнении с 2021 годом и 20% — с допандемийным 2019 годом.

«Наиболее устойчивыми к происходящим изменениям остаются торговые центры, которые находятся в зоне плотной жилой застройки, рядом со станциями метро и в зоне высокого туристического трафика в центре, около сложившихся деловых районов и в жилых кварталах. Поэтому наиболее устойчивы к внешним вызовам оказались малоформатные торговые центры и более крупные проекты, расположенные в центре города»,— указывают эксперты NF Group.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, говорит: «Рост вакансии и низкий объем ввода — ключевые индикаторы напряженности в отрасли. В 2022 году мы отмечаем рекордный уровень вакансии в торговых центрах Петербурга, чего не было даже вследствие кризиса 2014–2015 годов. Принципиальным отличием текущей ситуации является тот факт, что вакансия растет не за счет нового предложения на фоне снижения спроса, а за счет резкого падения спроса и массового исхода крупных международных игроков. Это новые вызовы для рынка, для решения которых потребуется время, высокий потенциал и активность тех компаний, которые продолжают развитие в нашей стране. Мы надеемся в 2023 году увидеть новые открытия в торговых центрах Петербурга как представителей российского бизнеса, так и игроков с международными именами».

При этом арендные ставки в торговых галереях пока находятся в тех же диапазонах, что и в 2021 году. На рынке заключаются единичные сделки по более высоким ставкам на площадки, которые ранее занимали международные бренды.

Константин Залиев