Чемпионкой России по фигурному катанию стала 15-летняя Акатьева, подопечная Тутберидзе

15-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла золото чемпионата России по фигурному катанию. На проходящем в Красноярске турнире она набрала 249,74 балла за короткую и произвольную программы.

Второй стала 16-летняя олимпийская чемпионка, также подопечная Тутберидзе Камила Валиева (247,32), третье место заняла 26-летняя Елизавета Туктамышева (241,72), она тренируется у Алексея Мишина.

Акатьева стала чемпионкой России впервые. Она — первая фигуристка в истории, выполнившая в одной программе на международных соревнованиях три четверных прыжка и тройной аксель.

Российские фигуристы после военной операции отстранены от международных соревнований. Чемпионат России завершится 25 декабря.

Мария Федотова