Долгам готовят отсрочку

Госдума в первом чтении приняла закон, который дает возможность заемщикам по договорам потребительского кредита, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении «антикризисных кредитных каникул». Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты, в целом, поддерживают введение дополнительного механизма поддержки граждан. Вместе с тем они отмечают, что действующие нормы дают им достаточно возможностей для сохранения платежеспособности, и новый механизм не подойдет тем, кто явно утратил возможность рассчитаться по долгу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Передышка нам поможет

Госдума в первом чтении приняла поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Согласно им у заемщиков по договорам потребительского кредита или займа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появится право обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении «антикризисных кредитных каникул».

При этом, как следует из документа, размер этого кредита (займа) не должен превышает определенного правительством значения, а пока такой порядок им не установлен, размер определили законодатели: 1,6 млн руб. по договорам, обеспеченным залогом транспортного средства, и 450 тыс. руб. — по остальным.

Заемщик вправе попросить каникулы на срок до шести месяцев, в течение которых он сможет не вносить платежи. Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, из расчета его доходов за 12 предыдущих месяцев.

Предполагается, что в течение льготного периода начисление штрафов и пеней, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика будут запрещены. Вместе с тем на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.

Первый блин не комом

Комментируя законопроект, в Южном ГУ Банка России «Ъ-Кубань» сообщили, что действующий с 2019 года в РФ закон об «ипотечных каникулах» был первым опытом, который не только помог многим заемщикам решить свои проблемы, но и позволил банкам получить выплаты по долгу, а также сохранить лояльных клиентов. Со ссылкой на данные Банка России, после «ипотечных каникул» около 86% заемщиков вернулись к погашению задолженности по графику. Временный механизм кредитных каникул в 2020 и 2022 годах также позволил многим гражданам получить передышку в сложной ситуации.

В пресс-службе Промсвязьбанка, рассказали, что банк и сейчас рассматривает обращения заемщиков, связанные со значительными изменениями их жизненных обстоятельств, которые отражаются на финансовом положении. «Большинство заявок мы удовлетворяем именно в рамках собственной программы реструктуризации. Закон о кредитных каникулах, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, поможет упорядочить действия заемщиков в случае возникновения сложных жизненных ситуаций, которые оказывают влияние на возможность заемщика погасить кредит»,— сообщили в пресс-службе.

Варианты прочтения

Председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Общество по защите прав потребителей ЮНЕПА» Прасковья Чуйкова, считает, что законодатель не устанавливает обязанность банка удовлетворить заявление о предоставлении заемщику кредитных каникул. «Исходя из практики, могу сказать, что банки довольно неохотно удовлетворяют такие заявления даже при наличии прямого указания на то правительства. В частности, во время пандемии банки на подобные обращения слишком часто отвечали отказом, несмотря на формальное соблюдение всех требований. Так что, говорить о том, что эта мера сильно облегчит жизнь заемщиков, я бы не стала»,— говорит правозащитница.

Аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев, напротив считает, что в случае принятия законопроекта, положительные решения по предоставлению кредитных каникул, фактически, зависеть от самих банков не будут. По его мнению, они должны будут выноситься в силу закона.

«Здесь стоит учитывать другой нюанс. Некоторые банки используют низкую финансовую и юридическую грамотность населения. Проще говоря — пользуются недостаточными знаниями должников своих прав. Об этом свидетельствует практика 2020 года, когда в первую очередь клиентам предлагалась реструктуризация долгового обязательства на условиях кредитной организации, а не кредитные каникулы в силу закона. Причем, даже тем клиентам, которые соответствовали законодательным требованиям. Не исключено, что подобная практика может повториться. В то же время, используя опыт двухлетней давности, у регулятора есть возможность пресекать подобные злоупотребления»,— отмечает аналитик.

В Южном ГУ Банка России (Банк России — один из разработчиков документа) пояснили, что правильно трактовать данное положение законопроекта все-таки как установление обязанности банка. «Практика показывает, что банки нередко идут навстречу заемщикам, испытывающим временные трудности, однако очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы»,— пояснили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Риски банков минимальны

«Риски банков, если опираться на законопроект в текущем виде, минимальны. Ведь основанием для получения кредитных каникул является только один факт — уменьшение дохода должника на 30% и более, чем средний заработок за предшествующие 12 месяцев. Причем, такую ситуацию придется подтверждать исключительно документально. То есть, воспользоваться льготой, учитывая скрупулезность и нежелание финансовых институтов менять условия кредитования, просто недобросовестным заемщикам, а не реально попавшим в сложное материальное положение, будет невероятно сложно»,— говорит господин Исаев.

Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель также говорит о незначительных рисках у банков. «По одному договору кредитными каникулами можно воспользоваться только один раз. В течение льготного периода не начисляются пени, но продолжают начисляться проценты на основной долг. Их придётся возвращать после завершения каникул, что исключает риски недополучения банками доходов», отмечает он.

Доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная отмечает, что предоставление антикризисных кредитных каникул в контексте имеющихся секторальных санкций вряд ли значительно повлияет на доходность банков.

Вместе с тем, по мнению Прасковьи Чуйковой, такой закон можно рассматривать не только как меру, защищающую должников, но и как создающую дополнительные риски ухода недобросовестных заемщиков от ответственности и поощряющую рискованное финансовое поведение.

«Сегодня в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, правительство и без этого заботится о правах заемщиков, что и показала практика прошедших лет. Второе — у заемщиков есть возможность страховать жизнь, здоровье, работу, однако в большинстве своем они почему-то очень пренебрежительно относятся к снижению своих рисков. Третье — каждому заемщику, если он столкнулся с ситуацией, когда он не в состоянии больше исполнять свои кредитные обязательства, закон дает возможность признать себя банкротом. Таким образом, полагаю, что действующим законодательством заемщикам уже предоставлено достаточно возможностей для сохранения платежеспособности и избавления от долгов на законных основаниях»,— отмечает она.

Кому помогут кредитные каникулы

Важно понимать: кредитные каникулы — это не прощение всего долга или даже его части, просто срок возврата кредита увеличивается соразмерно периоду каникул, говорит юрист и эксперт компании "Финансово-правовой альянс" Евгения Боднар.

«Таким образом, стоит четко отдавать себе отчет в том, имеют ли кредитные каникулы смысл для должника? Например, они не подходят для тех заемщиков, которые понимают, что в самое ближайшее время их финансовое состояние серьезно не изменится. Каникулы — это только передышка. Если финансовые трудности имеют стойкий характер и платить по кредитам нет средств, то закон в таком случае предписывает гражданам пройти процедуру банкротства для списания долгов»,— резюмирует он.

Михаил Волкодав

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