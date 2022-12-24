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Семнадцатый дом достроили в проблемном ЖК «Новинки Smart City»

Восьмиэтажный дом №6 достроили в проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City». Ввести здание в эксплуатацию планируют в конце декабря, сообщили в Фонде развития территорий (ранее – Фонд защиты прав дольщиков).

Здание общей площадью 5,8 тыс. кв. м соответствует требованиям проектной документации. Ключи от квартир получат еще 93 обманутых дольщика. К середине ноября 2022 года в ЖК построили 16 из 25 запланированных домов, дом №6 стал семнадцатым.

ЖК «Новинки Smart City» начали строить в 2014 году по госпрограмме «Жилье для российской семьи». Первые дома должны были сдать в конце 2015 года, однако к 2018 году застройщик ООО «Квартстрой Центр» не построил ни один дом, компанию признали банкротом. Достраивать дома в 2019 году начал Фонд защиты дольщиков.

Елена Ковалева

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