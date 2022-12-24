Главные новости к утру 24 декабря

В Кемерово 20 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. Еще шестеро пострадали. СКР возбудил уголовные дела. Пожар потушен, за ночь спасатели разобрали завалы.

Цена нефти Brent превысила $84 за баррель. В последний раз она стоила больше 5 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон пытался доказать президенту США Джо Байдену и Конгрессу, что Украина способна победить в конфликте с Россией, сообщили источники The Washington Post. Как утверждает газета, американские чиновники считают такое развитие событий маловероятным.

Средний чек при бронировании организованных туров на новогодние праздники вырос на 32,4%, до 147,3 тыс. руб. год к году, подсчитали в Travelata.ru. Зарубежные туры в среднем подорожали на 40%, до 168,2 тыс., внутренние — на 33,8%, до 61 тыс. руб. Подробнее

Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в регулярном чемпионате НХЛ. Он вышел на второе место в списке лучших снайперов, обогнав канадца Горди Хоу, который к завершению карьеры в 1980 году забросил 801 шайбу.