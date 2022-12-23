Курс доллара. Прогноз на 26-30 декабря

Минувшую неделю российский рубль завершил сильнейшим обесценением с середины лета. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 70,20 руб./$, что почти на 5,6 руб. выше значений закрытия предыдущей недели. Этому способствует снижение притока валютной выручки в страну на фоне эмбарго на поставку нефти, а также введение странами ЕС потолка цен не только на нефть, но и газ. В таких условиях даже налоговый период оказывает ограниченное влияние на курс российской валюты.;
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|68.00-71.00
|ПСБ
|70.00
|Банк Зенит
|68.00
|Банк Русский Стандарт
|68.50-70.50
|«БКС Мир инвестиций»
|67.50-70.50
|Консенсус-прогноз *
|69.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В оставшиеся до Нового года дни пара доллар-рубль будет нащупывать новый баланс
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на завершающую неделю 2022 года — 67,5–70,5. Приближение пика налогового периода и фактор сильной накопленной перепроданности рублевого актива привели российскую валюту в чувство — падение нацвалюты сначала затормозилось, затем произошла коррекция. Полагаем, что в оставшиеся до Нового года дни пара доллар-рубль будет нащупывать новый баланс, стабилизируясь на уровнях вблизи отметки 70 руб./$. В фокусе внимания инвесторов останутся цены на нефть, общерыночные настроения, информация по динамике российского экспорта и импорта, а также геополитический фон.
Поведение валютной корзины в значительной мере будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса
На минувшей неделе корзина валют показала высокую волатильность. После резкого ослабления рубля, которому поспособствовали крупные покупки валюты, к концу недели рубль смог отыграть часть утраченных позиций. На следующей, предпраздничной, неделе рубль может поддержать налоговый период. Поведение валютной корзины в значительной мере будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса, объемов реализованных российских энергоносителей. А также значительную роль сохраняет влияние на курсы валют геополитических факторов.
В ближайшее время возможно усиление волатильности внутреннего валютного рынка
Рубль восстанавливает позиции на внушительных объемах торгов, которые вдвое выше среднего значения за декабрь. Вероятно, поддержка со стороны налогового периода имеет место быть. Дождавшись высоких значений обменных курсов, экспортеры наращивают предложение валюты по выгодным уровням котировок. В ближайшее время возможно усиление волатильности внутреннего валютного рынка, которое традиционно наблюдается на фоне предпраздничных потоков платежей. Тем не менее оставшиеся платежи по налогу на прибыль в размере около 0,5 трлн руб. должны поддержать рубль в первой половине недели.
После определенной коррекции ожидаем восстановления позиций долларом и возвращения выше отметки 70 руб.
Доллар первую половину недели ощутимо дорожал, движимый совокупностью факторов. Двухэтапное эмбарго с 5 декабря на нефть и с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты вызывает трудности погрузок нефтепродуктов, что сужает предложение валюты на рынке. Также выход курса из узкого диапазона и пробитие уровня 65 руб. спровоцировало активизацию спекулянтов и агрессивных валютных счетов. При этом наблюдался рост геополитических рисков. Укрепление национальной валюты в четверг было вызвано активизацией экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат. На следующей неделе определять динамику торгов будут, скорее, спекулянты, которые в первой половине недели могут перейти к фиксации прибыли, что вернет курс доллара к 65 руб. Впрочем, после определенной коррекции ожидаем восстановления позиций долларом и возвращения выше отметки 70 руб. на фоне снижения экспортных нефтегазовых доходов России.
Рубль сохранит тенденцию к своему плавному ослаблению до конца года
На следующей неделе мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 68–71 руб./$. Ожидаем снижения уровня волатильности на фоне приближения новогодних праздников. Важная статистика на следующей неделе не выходит, поэтому рынки продолжат дрейфовать около уровней, достигнутых в пятницу. Отметим, что рубль сохранит тенденцию к своему плавному ослаблению до конца года. Новости о прогнозируемом сокращении добычи нефти в РФ на 500–700 тыс. баррелей в сутки в начале следующего года станут фактором давления на российскую валюту.