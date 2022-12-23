Курс доллара. Прогноз на 26-30 декабря

Денис Буйволов,

аналитик В оставшиеся до Нового года дни пара доллар-рубль будет нащупывать новый баланс Наш прогноз по курсу рубля к доллару на завершающую неделю 2022 года — 67,5–70,5. Приближение пика налогового периода и фактор сильной накопленной перепроданности рублевого актива привели российскую валюту в чувство — падение нацвалюты сначала затормозилось, затем произошла коррекция. Полагаем, что в оставшиеся до Нового года дни пара доллар-рубль будет нащупывать новый баланс, стабилизируясь на уровнях вблизи отметки 70 руб./$. В фокусе внимания инвесторов останутся цены на нефть, общерыночные настроения, информация по динамике российского экспорта и импорта, а также геополитический фон.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Поведение валютной корзины в значительной мере будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса На минувшей неделе корзина валют показала высокую волатильность. После резкого ослабления рубля, которому поспособствовали крупные покупки валюты, к концу недели рубль смог отыграть часть утраченных позиций. На следующей, предпраздничной, неделе рубль может поддержать налоговый период. Поведение валютной корзины в значительной мере будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса, объемов реализованных российских энергоносителей. А также значительную роль сохраняет влияние на курсы валют геополитических факторов.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления В ближайшее время возможно усиление волатильности внутреннего валютного рынка Рубль восстанавливает позиции на внушительных объемах торгов, которые вдвое выше среднего значения за декабрь. Вероятно, поддержка со стороны налогового периода имеет место быть. Дождавшись высоких значений обменных курсов, экспортеры наращивают предложение валюты по выгодным уровням котировок. В ближайшее время возможно усиление волатильности внутреннего валютного рынка, которое традиционно наблюдается на фоне предпраздничных потоков платежей. Тем не менее оставшиеся платежи по налогу на прибыль в размере около 0,5 трлн руб. должны поддержать рубль в первой половине недели.

Егор Жильников,

главный аналитик После определенной коррекции ожидаем восстановления позиций долларом и возвращения выше отметки 70 руб. Доллар первую половину недели ощутимо дорожал, движимый совокупностью факторов. Двухэтапное эмбарго с 5 декабря на нефть и с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты вызывает трудности погрузок нефтепродуктов, что сужает предложение валюты на рынке. Также выход курса из узкого диапазона и пробитие уровня 65 руб. спровоцировало активизацию спекулянтов и агрессивных валютных счетов. При этом наблюдался рост геополитических рисков. Укрепление национальной валюты в четверг было вызвано активизацией экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат. На следующей неделе определять динамику торгов будут, скорее, спекулянты, которые в первой половине недели могут перейти к фиксации прибыли, что вернет курс доллара к 65 руб. Впрочем, после определенной коррекции ожидаем восстановления позиций долларом и возвращения выше отметки 70 руб. на фоне снижения экспортных нефтегазовых доходов России.