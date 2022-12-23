CNBC: цепочки поставок не восстановятся как минимум до 2024 года

Как показал опрос, проведенный CNBC среди логистических менеджеров крупных американских компаний, большинство из них уверены, что глобальные цепочки поставок начнут работать нормально не ранее 2024 года. Телеканал опросил 341 менеджера из американских компаний, входящих в Национальную федерацию ритейлеров (NRF), Американскую ассоциацию производителей и продавцов одежды и обуви и в другие крупные профессиональные объединения.

Как заявил 61% менеджеров по вопросам логистики, на данный момент их логистические цепочки не вернулись к нормальной работе. 32% менеджеров говорят, что их логистические цепочки уже восстановились. При этом на вопрос о том, когда они ожидают полного восстановления этих цепочек, 19% менеджеров сказали, что в 2023 году, 30% сказали, что в 2024-м, а по мнению 29% респондентов, восстановление произойдет не раньше 2025 года или не произойдет вовсе. Кроме того, 59% менеджеров высказали мнение, что администрация Байдена не осознает всех проблем, которые стоят перед цепочками поставок. 32% респондентов считают, что осознает. В числе наиболее серьезных проблем в области логистики менеджеры называют дефицит сырья, загруженность портов, нехватку квалифицированных кадров и дефицит складских помещений из-за роста запасов продукции.

Алена Миклашевская