Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на меру пресечения Анатолию Спирину

Московский городской суд отказал защите администратора телеграм-канала «Как-то вот так» и, как считается, автора ульяновского Telegram-канала «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина в удовлетворении апелляционной жалобы по мере пресечения.

Анатолий Спирин был задержан в Ульяновске 24 сентября и препровожден в Москву в качестве свидетеля по уголовному делу владельца Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садового (арестован 24 сентября по обвинению в вымогательстве), но уже в Москве Анатолию Спирину было так же предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По словам адвоката, следствие считает, что Анатолий Спирин вымогал 150 тыс. руб. у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

26 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении автора Telegram-канала под стражу до 23 ноября 2022 года, затем, 22 ноября, мера пресечения была продлена еще на два месяца.

Анатолий Спирин, как он сам рассказывал в VK, родился в поселке Вешкайма Ульяновской области, окончил УлГТУ по специальности «политология, социология и связи с общественностью». В октябре 2020 года переехал из Ульяновска в Казань.

Из информации Мосгорсуда следует, что 21 декабря была рассмотрена апелляционная жалоба Анатолия Спирина на продление меры пресечения. По словам адвоката Павла Герасимова, представляющего интересы телеграмера, защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или отпустить подзащитного под залог, но суд оставил жалобу без удовлетворения. «Заседание продлилось всего секунд восемь, а через две минуты было объявлено решение», – сказал адвокат. «Мы мотивировали свои просьбы тем, что за все прошедшее время ни одного следственного действия не было, общественной опасности Спирин не представляет, кроме того, нет ни единого доказательства, подтверждающего состав преступления. Вменяемого вымогательства и быть не может. Известно, что маркетинговое агентство в лице своего представителя просто запросило у Спирина прайс (имеется в виду стоимость так называемого «блока на негатив». – “Ъ”), и им прейскурант был представлен, как и пояснение по порядку заключения официального договора. Но договор так и не был заключен, деньги не были получены, и говорить о вымогательстве – абсурд», – пояснил господин Герасимов. Он также отметил, что на протяжении месяца следователь не давал разрешения на встречу обвиняемого с адвокатом и даже не давал разрешений на свидания обвиняемого с супругой.

Следующее заседание суда по продлению меры пресечения ожидается в конце января.

Сергей Титов, Ульяновск