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Коммерсантъ FM
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«Пытаюсь поскрести по внутренним сусекам, чтобы организовать хоть какой-то праздник»

Игорь Бутман, Антон Комолов, Дмитрий Дибров о новогоднем настроении в этом году

Юрий Куклачев, художественный руководитель Театра кошек, народный артист СССР:

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

— В нашей семье настроение хорошее. Я еду в Екатеринбург с гастролями, так же, как и младший сын, который будет работать на другой площадке со своей программой. Старшие дети будут работать в Москве. 31 декабря у меня в выходной день спектакль в колонии для несовершеннолетних под Екатеринбургом, этим ребятам тоже нужен праздник. 1 января, наверное, отдохнем — правда, в укороченном составе: мы с женой и младшим встретим Новый год в Екатеринбурге, старшие — в Москве. Каждый в своем кошачьем семейном кругу.

Мария Цигаль, дизайнер:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Обычно новогоднего настроения у меня не бывает. Это моя особенность, не могу поймать это и не понимаю, где и откуда все его берут. Есть даже некий социальный прессинг, что ты должен быть в хорошем настроении, ожидать какого-то новогоднего чуда.

Да, я знаю, что скоро Новый год, что это замечательный праздник, но в это время я всегда нахожусь в жестком тайминге: надо успеть закончить очень много дел, посетить массу мероприятий. Я же дизайнер, у меня линия шапок и вязаных изделий, а на это очень много заказов как раз перед Новым годом. А вот после Нового года в работе в моде наступает затишье, продажи проседают, все становится спокойно, плавно и ровно.

Так что настоящее новогоднее настроение приходит ко мне 31 декабря ближе к 12 часам ночи, когда я уже на новогодней вечеринке или за столом с родителями. И длится это новогоднее настроение обычно где-то час-полтора.

Александр Демидов, актер, один из основателей комического театра «Квартет И»:

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

— Не скажу, что настроение суперновогоднее, но праздники с их надеждами и радостными ожиданиями никто не отменял. Я, как и многие, в душе ребенок, жду подарка от Деда Мороза, сам буду делать подарки своим близким. Бегать с фейерверками, тупо есть и пить до 15 января точно не буду, но на семейные торжества планов много.

Традиционно спектаклей у нас в начале января не будет, каждый из членов театра будет праздновать так, как он считает нужным: дома, на отдыхе за границей и прочее. Настоящий профессиональный праздник будет позже — у нас запланирован выход нового фильма в феврале.

Игорь Бутман, саксофонист:

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— Да, новогоднее настроение есть. И вообще, праздничное настроение у меня весь этот год, это же год столетия джаза, так что праздник у нас практически каждый день. Мы давали гала-концерты во многих городах России, от Сахалина до Калининграда.

Было бы неплохо отдохнуть, но до конца года у нас еще несколько поездок и концертов, это и выступление 25 числа в клубе, а 26-го в Концертном зале Чайковского. 30 декабря у нас будет концерт в Сочи. А вот после него уже выступлений не будет. Где буду встречать Новый год, еще не решил, но точно не в Сочи.

Дина Гарипова, певица, победительница телешоу «Голос» 2012 года:

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

— Я очень стараюсь создать новогоднее настроение себе и своим близким. Тем более что этот Новый год для меня особенный. В этом году я стала мамой и хочу подарить своему сыну настоящую зимнюю сказку. Возможно, он и не запомнит именно этот год, но какие-то приятные ассоциации остаться могут. Так что елка наряжена, подарки выбраны, гирлянды сияют. Пусть Новый год будет светлым и добрым, как это было в нашем детстве. И пусть он принесет всем много радости!

Антон Комолов, теле- и радиоведущий, шоумен:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Пытаюсь поскрести по внутренним сусекам, чтобы организовать хоть какой-то праздник, обеспечить праздничным настроением себя и близких. Получается с трудом… Что касается проведения праздничных мероприятий, то этот рынок сейчас максимально сжался, и у меня, в отличие от прошлых лет, нет планов ведения ни одного из них. Тут причин несколько, прежде всего финансовые проблемы компаний, ну и этические аспекты тоже. Остается работа на радио, и тут радует, что «Европа плюс» будет вещать все праздники в штатном режиме. Это будет некий оазис спокойствия и благополучия.

Валерий Баринов, народный артист России:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Настроение не праздничное, так как болеют родители жены. Падение зимой катастрофично для девяностолетних людей. Да и с моими мотаниями по разным концам города ощущения праздника пока нет.

Хотя с молодости в это время года с удовольствием работал Дедом Морозом для детей, а потом и для внуков. И в его существование верил всегда! На корпоративах я вообще не выступаю, хотя постоянно предлагают. Могу изредка бесплатно провести юбилей для самых близких, кому я друг и гость.

Этот же Новый год будет у меня таким обычно-необычным, чтобы создать и поддержать настроение другим: авторские встречи в детских домах, в госпиталях, ответы на письма, которые приходят в ОНФ. Если повезет, выберусь в деревню — это и будет праздник!

Андрей Третьяков, ресторатор, партнер сети ресторанов Stereopeople Group:

Фото: Из личного архива Андрея Третьякова

— У рестораторов всегда рабочее настроение под Новый год. С середины декабря в отрасли один из самых горячих сезонов: много корпоративов и гостей. А мы Новый год отмечаем чуть позже — собственный корпоратив планируем провести в начале января.

Дмитрий Дибров, телеведущий:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Мне по секрету сообщили, что мой двенадцатилетний сын написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить виниловую пластинку A Night at the Opera группы Queen. Я в восторге — не Бузову и не Инстасамку, что было более ожидаемо! Мои дети создают мне шикарное настроение и вдохновляют меня своими желаниями развиваться и быть образованными русскими людьми. Мы с ними на одной волне! Это компенсирует отсутствие многого другого! И в Деде Морозе я уверен — он справится!

Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International»:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Нет настроения. С чем связано? Ни с чем: снег плохой, грязный!

Группа «Прямая речь»

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