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Коммерсантъ FM
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Путин наградил помощника Кадырова медалью «За отвагу»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» помощника главы Чечни Ваху Геремеева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга»,— говорится в указе главы государства.

Рамзан Кадыров в апреле 2022 года сообщал, что отряд под командованием Вахи Геремеева задействован в охране важных объектов Мариуполя. По словам господина Кадырова, его помощник организовывал передачу продовольственной помощи жителям Мариуполя.

Ваха Геремеев с 2008 по 2017 год занимал пост начальника МВД по Шелковскому району Чечни. С 2017 года работает помощником Рамзана Кадырова.

Лусине Баласян

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