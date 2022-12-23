Суд по военным преступлениям на новых территориях перенесли в Крым и Ростовскую область

Территориальная подсудность военных судов РФ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изменена с 21 декабря в соответствии с постановлением Верховного суда РФ. Дела будут рассматриваться в Ростовской области и в Крыму, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Дела, подсудные окружным (флотским) военным судам, будут передаваться для разбирательства в Южный окружной военный суд. Дела гарнизонных военных судов ДНР и Запорожья будет рассматривать Ростовский-на-Дону гарнизонный суд. Разбирательства дел о военных преступлениях на территории ЛНР будут проходить в Новочеркасском гарнизонном военном суде. Дела, подсудные военным инстанциям на территории Херсонской области, будут рассматриваться в Севастопольском гарнизонном суде.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону