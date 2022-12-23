«Инвестпром» подготовил мастер-план по застройке промзоны бывшего завода в Сормово

ООО «Инвестпром» как собственник промышленной площадки бывшего Горьковского нефтемаслозавода им. 26 Бакинских комиссаров на улице Комитерна подготовил предложения по ее комплексному развитию. Как следует из презентации минградразвития Нижегородской области, в мастер-плане КРТ компания предусмотрела жилой комплекс на 5 тыс. человек. При этом на промплощадке необходимо провести ликвидацию накопленного экологического вреда – инвестор оценил эти мероприятия в 800 млн руб., – построить два детских сада и школу.

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Нижегородский бюджет может инвестировать более 6 млрд руб. в инфраструктуру этой части Сормовского района. В основном затраты касаются строительства 3-й очереди дублера Сормовского шоссе и магистрали от него до улицы Коминтерна.

Как следует из презентации, «Инвестпром» кроме своих 13 га под комплексное развитие может претендовать и на смежный участок площадью 5 га в рамках территории инвестиционного развития. Этот механизм регионального законодательства предусматривает предоставление правообладателю КРТ необходимых сопредельных участков на сумму затрат, понесенных на расселение аварийного фонда, строительство социальной и транспортной инфраструктуры или реставрацию объектов культурного наследия. Сроки реализации проекта ООО «Инвестпром» не определены, пока это предварительные наработки. Участники рынка отмечают, что собственник площадки бывшего завода авиационных и технических масел ранее пытался продать ее под застройку, но затем решил самостоятельно заняться девелопментом.

Иван Сергеев