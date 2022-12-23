Руководитель группы, планировавшей теракты в Перми, был осужден на семь лет за поджог офиса «Единой России»

Житель Перми Дмитрий Стрелков, которого ФСБ обвинила в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ) и руководстве агентурной группой в Перми, готовившей теракты, был осужден в 2019 году Ленинским судом Перми за поджог офиса «Единой России», но сумел скрыться.

Поджог в здании приемной регионального отделения «Единой России» на Екатерининской улице произошел в ночь на 19 ноября 2017 года. Неизвестные бросили в окно бутылки с бензином, но перепутали помещения, и в результате пострадал кабинет, где располагался краевой Институт развития образования. Ущерб от пожара оценили в 300 тыс. руб. Спустя некоторое время сотрудники УФСБ по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД задержали шесть человек. Это Дмитрий Стрелков, Антон Зырянов, Александр Анкудинов, Никита Юшков, а также Владислав Прокопишин и Никита Распутин.

По версии следствия, именно Дмитрий Стрелков создал экстремистское сообщество, фигурировавшее в оперативных материалах как «пермская нацистская команда». Группа исповедовала праворадикальные взгляды, стремилась к насильственному изменению основ конституционного строя, а также хотела воспрепятствовать деятельности госорганов.

Летом 2019 года, в начале рассмотрения дела по существу, все подсудимые были освобождены под подписку о невыезде. Дмитрий Стрелков и Антон Зырянов, которых прокурор предложил отправить в колонию на девять лет и четыре с половиной года соответственно, не явились на оглашение приговора. В итоге Дмитрий Стрелков был приговорен по совокупности преступлений к семи годам колонии общего режима. Как выяснилось позже, он уехал на Украину, где, по данным ФСБ, и был завербован СБУ.

О раскрытии и задержании в Перми агентурной группы СБУ было объявлено сегодня. Как установили сотрудники ФСБ, все трое готовили теракты и диверсии на социально значимых объектах и инфраструктуре Перми, а также оказывали украинской спецслужбе «иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе».

Следственным подразделением ФСБ России в отношении Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ. По ходатайству следствия Михаил Соколов и Алексей Гашев арестованы. Дмитрий Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск, сообщила пресс-служба ФСБ.