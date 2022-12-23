Здание на Красном проспекте в Новосибирске продали за 453,2 млн рублей

ООО «Сибстролл» приобрело многоэтажное административное здание на центральной магистрали Новосибирска – Красном проспекте. Недвижимость обошлась компании в 453,2 млн руб.

Актив был выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства ООО «РК Инвест». В лот вошли здание на Красном проспекте,86/2 общей площадью 10,8 тыс. кв. м с земельным участком в 3,3 тыс. кв. м, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. В материалах оценки 13-этажного (с учетом цоколя) здания годом его постройки указан 2016-й.

Согласно аукционной документации, лот был выставлен на продажу за 431,6 млн руб. Помимо «Сибстролла» на него претендовало ООО «Диадема».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибстролл» было зарегистрировано в 2021 году для аренды и управлением недвижимостью. Единственным учредителем компании указан Владимир Смоль.

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Валерий Лавский