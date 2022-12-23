Минниханов попросил поддержать поправки в конституцию Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил депутатов проголосовать за новые поправки в конституцию республики, согласно которым он будет называться президентом до окончания своих полномочий. Вновь избранный руководитель станет главой — раисом Татарстана.

«Я никогда не просил. Но сегодня надо, чтобы поправки поддержали две трети депутатов. Если мы не проголосуем, будет неприятно в целом. Это тоже отношение ко мне как к президенту республики»,— сказал он на заседании Госсовета.

Господин Минниханов признал, что переименование должности президента «болезненная тема». «То, что два срока мы могли избрать президента республики, это отношение федерального центра к республики»,— отметил он.

Рустам Минниханов напомнил, что идет спецоперация и «мировое сообщество хочет расколоть Россию». Он предупредил, что протестное голосования может быть воспринято как «Татарстан восстал» и «у Путина не все нормально».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"