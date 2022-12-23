ФСБ задержала агентов СБУ, готовивших теракты в Перми

Сотрудники ФСБ задержали в Перми подозреваемых в подготовке терактов и диверсий. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанные являлись агентами службы безопасности Украины.

«На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России»,— сообщается в пресс-релизе ФСБ. По данным спецслужбы, организатором группы являлся Дмитрий Стрелков — активный участник запрещенной в России экстремистской организации «Национал-социализм / Белая власть». В 2019 году он сбежал на Украину, где и был завербован СБУ. Позже он привлек к деятельности в интересах украинской спецслужбы Михаила Соколова и Алексея Гашева.

Как установили сотрудники ФСБ, все трое готовили теракты и диверсии на социально значимых объектах и инфраструктуре Перми, а также оказывали украинской спецслужбе «иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе».

Следственным подразделением ФСБ России в отношении Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева возбуждены уголовные дела по ст. 275 («государственная измена в форме шпионажа», «государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства») и ст. 276 («шпионаж») УК РФ. По ходатайству следствия Михаил Соколова и Алексей Гашев арестованы. Дмитрий Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск.