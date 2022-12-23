«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, валюты каких стран интересуют россиян и можно ли считать золото универсальной заменой им.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

От 120 к 50 и обратно — в уходящем году курс рубля рисовал причудливую кривую, порядком истрепав нервы россиянам. При этом старая схема «купить долларов на все, и пусть лежат», кажется, впервые в современной России работать перестала.

В начале марта ЦБ ограничил объемы валюты, вывозимой за рубеж. Затем российские банки стали терять возможность переводить платежи через систему SWIFT, а курс продажи и покупки в обменниках показал невиданный прежде спред. Все это временно снизило интерес россиян к доллару и евро, зато вырос спрос на валюты, как теперь говорят, «дружественные».

Согласно отчету Мосбиржи, в 2022 году объем торгов китайским юанем вырос в 41 раз, турецкой лирой — в 17 раз, а казахстанским тенге — в 13 раз. Но абсолютный лидер и андердог — белорусский рубль — плюс 1 000%. Тренд подтверждают и банки. Так, в общем объеме конверсионных операций ВТБ доля евро и доллара сократилась почти в 3 раза. На третье место вышел юань, к которому вполне можно присмотреться как минимум с точки зрения диверсификации активов. Тем более что вклады в юанях теперь предлагают многие российские кредитные организации. Но стоит помнить, что юань не является свободно конвертируемой валютой.

Альтернативой доллара и евро для многих стало золото. В 2022-м его цена ожидаемо взлетела, ведь защитный актив всегда получает популярность в период турбулентности. К тому же в марте в России отменили НДС для физлиц при покупке золотых слитков. Власти посчитали, что инвестиции в металлы могут стать альтернативой вложениям в иностранную валюту. Один только ВТБ реализовал около 30 т золота в слитках от 1 кг до 100 кг. Высокий спрос фиксировали и другие игроки рынка.

Пользовались спросом инвестиционные монеты. Еще одним популярным инструментом стал обезличенный металлический счет — по сути, это вклад, и его валютой является золото, которое вы покупаете у банка. Золото — это, конечно, игра вдолгую. Но и в среднесрочной перспективе цены на драгметалл вполне могут подняться до уровня $2,5 тыс. за унцию.