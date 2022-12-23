Бизнес-центр IT-компании Harman в Нижнем Новгороде продают за 380 млн рублей

Пятиэтажный бизнес-центр на улице Салганской, 24 в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 380 млн руб. Объявление опубликовано на Avito. Ранее в здании располагалось отделение международной IT-компании Harman. После начала спецоперации на Украине Harman Kardon закрыла российское представительство.

Площадь бизнес-центра составляет 6,2 тыс. кв. м. Офисные помещения рассчитаны на 600 сотрудников, на первом этаже – кафе и конференц-зал. Собственником здания является юрлицо.

Ранее нижегородский R&D центр Harman планировал расширение бизнеса в 2022 году. В декабре 2021 года глава центра Борис Тарасулла рассказывал в интервью Tadviser о планах инвестировать в удержание и найм нового персонала, запустить программу кампус-найм по трудоустройству студентов, расширять бизнес с точки зрения проектов и заказчиков.

Анастасия Еремина