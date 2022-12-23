В Минэкономики Германии призвали ужесточить контроль над Twitter

Еврокомиссии (ЕК) нужно усилить контроль над Twitter после того, как владельцем соцсети стал Илон Маск. Об этом заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд. Свое предложение он направил вице-президенту ЕК Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свен Гигольд

Фото: File Photo, Reuters Свен Гигольд

Фото: File Photo, Reuters

Господин Гигольд пояснил, что после прихода Илона Маска в Twitter стали внезапно и произвольно менять правила, а также приняли «ряд противоречивых решений». В качестве примера он назвал недавнюю блокировку аккаунтов нескольких журналистов. Господин Маск утверждал, что это решение связано с публикацией данных о его местоположении, аккаунты позднее разблокировали.

«Общие положения и условия, которые меняются чуть ли не ежечасно, необоснованные обширные ограничения на размещение ссылок и блокировка аккаунтов журналистов не только угрожают свободе конкуренции, но и представляют опасность для демократии, свободы слова, информации и печати»,— подчеркнул представитель Минэкономики ФРГ, обращение которого цитирует газета Handelsblatt.

Свен Гигольд потребовал организовать проверку на тему того, относится ли Twitter к компаниям с большим влиянием на рынок. На такие компании распространяются отдельные требования, в том числе запрет на препятствование конкуренции. Кроме того, господин Гигольд призвал проверить Twitter на предмет злоупотребления доминирующим положением, если соцсеть не снимет запрет на публикации ссылок на другие платформы.

Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников, начали блокировать аккаунты известных журналистов, а сам господин Маск утратил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. За год он потерял $122 млрд. Предприниматель запустил опрос на тему того, покинуть ли ему должность, более половины участников поддержали эту идею. По данным CNBC, Илон Маск уже ищет нового главу Twitter.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Пользователи "отписались" от Илона Маска.

Лаура Кеффер