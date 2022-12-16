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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия пригрозила Маску санкциями за блокировку журналистов в Twitter

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова пригрозила Илону Маску санкциями после того, как Twitter, которым владеет миллиардер, заблокировал аккаунты нескольких американских журналистов.

«Сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность. Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом. Здесь проходят красные линии. Скоро возможны санкции»,— написала замглавы ЕК в Twitter (цитата по ТАСС).

Вечером 15 декабря соцсеть заблокировала аккаунты журналистов крупных американских изданий, в том числе The New York Times, The Washington Post и CNN. Господин Маск написал, что блокировка связана с публикацией данных о его местоположении.

Накануне компания объявила о новых правилах: теперь сервис будет блокировать тех, кто делится ссылками на сайты, позволяющие отслеживать чье-либо местоположение в режиме реального времени. В тот же день господин Маск подал в суд на Джека Суини, владельца аккаунта @ElonJet в Twitter, который создал бот, сообщавший о перемещениях самолета миллиардера.

После принятия новых правил Twitter также заблокировал аккаунты, в которых были ссылки на отслеживание самолетов Джеффа Безоса, Марка Цукерберга и других известных личностей.

Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. Бизнесмен уволил половину сотрудников, а также пообещал ослабить правила модерации и пересмотреть правила верификации пользователей. С самого начала сделки по приобретению Twitter бизнесмен заявлял, что намерен наконец дать ее пользователям возможность «свободно говорить в рамках закона», а не подвергаться излишней цензуре. При этом публикуемая миллиардером внутренняя переписка сотрудников компании, раскрывающая детали о «цензуре в Twitter», усугубила конфликт бизнесмена с демократическими властями США.

Подробнее — в материале «Илон Маск идет направо».

Эрдни Кагалтынов

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