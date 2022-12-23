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Коммерсантъ FM
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Замглавы Роскомнадзора призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными

Злоумышленников, торгующих персональными данными в интернете, нужно привлекать к уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Он уточнил, что для этого необходимо внести изменения в УК РФ. По его словам, работа в этом направлении уже ведется Минцифры.

Господин Вагнер обсудил эту тему в ходе круглого стола Российского союза промышленников и предпринимателей. Он считает, что надо сформулировать для операторов критерии, что они обязаны сделать для предотвращения утечек. Кроме того, необходимо проработать механизмы сбора доказательств для привлечения виновных к ответственности в случае утечек.

«Надо решать проблему наказания комплексно, с привлечением органов, которые уполномочены проводить оперативно-разыскные мероприятия, чтобы сформулировать изменения и в уголовный кодекс»,— сообщил замглавы Роскомнадзора (цитата по ТАСС).

По данным Semenov & Pevzner, за девять месяцев 2022 года число обращений граждан в Роскомнадзор из-за мошенничеств, связанных с персональными данными, выросло на 10,5% год к году. Число дел, доходящих до суда, за последние два года выросло на 60%. На фоне участившихся утечек персональных данных граждан Минцифры предложило отменить введенный мораторий на внеплановые проверки бизнеса Роскомнадзором в случае, если компания допустила утечку информации.

Подробности — в материале «Ъ» «К протекающим придут проверяющие».

Лаура Кеффер

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