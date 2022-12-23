Из свежей почты

Сулумбек и Хамзат Кокурхаевы, 6 лет, детский церебральный паралич, аутизм, требуется лечение. 259 888 руб.

Внимание! Цена лечения 478 888 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 19 тыс. руб.

Близнецы родились преждевременно, на 30-й неделе. У Сулумбека случилась остановка сердца, у Хамзата — легочное кровотечение. Полтора месяца они лежали в реанимации. Сулумбек совсем не развивался, к году ему поставили диагноз ДЦП. Несмотря на лечение, он до сих пор не сидит, не стоит, не говорит. Хамзат пошел в полтора года, но на носочках. А вскоре перестал смотреть в глаза, начал кружиться и махать руками. У него выявили аутизм. Сыновей берет на лечение Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, но с оплатой я не справлюсь. Асет Кокурхаева, Ингушетия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо скорректировать тонус мышц Сулумбека, развить моторику, увеличить объем движений. У Хамзата требуется развить речь и расширить кругозор, сделать мальчика обучаемым».

Гоша Войнов, 7 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 149 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Сеть мини-маркетов Parle Market внесла 19 339 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 10 661 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 22 тыс. руб.

Почти сразу после выписки я заметила, что сын всегда спит в одном положении — повернув голову вправо. На шее появилось утолщение, вскоре обозначился скос на правой стороне затылка. Благодаря лечению объем движений в шее увеличился, Гоше стало легче поворачивать голову, но деформация черепа никуда не делась. Нейрохирург сказал, что сыну требуется лечение шлемами, которые выправят форму головы. И начинать его надо срочно: деформированные кости черепа не дают нормально развиваться мозгу, это очень опасно. Но оплатить такое дорогое лечение мы не в силах. Полина Миронова, Оренбургская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Требуется коррекция индивидуальными краниальными ортезами в течение шести-девяти месяцев. Лечение обеспечит правильное формирование головы Гоши».

Даша Петрова, 5 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 145 918 руб.

Внимание! Цена лечения 329 918 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 160 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курган» соберут 24 тыс. руб.

Наши двойняшки родились недоношенными, выжила только Даша. Сразу после выписки мы поехали к ортопеду — лечить косолапость: стопы дочки были подвернуты и согнуты в подошве, пятки подняты. Врач провел гипсования по методу Понсети и ахиллотомию, затем мы носили брейсы. Стопы выпрямились. А этим летом Даша опять начала их подворачивать. В ярославской клинике «Константа» нам сказали, что случился рецидив и требуется сложное хирургическое лечение. Откладывать его никак нельзя, но стоит лечение неподъемных денег. Просим помощи! Ольга Петрова, Курганская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Планируется курс гипсований по Понсети, затем задний релиз и перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость обеих стоп».

Сережа Коблянский, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 159 875 руб.

Внимание! Цена лечения 351 875 руб. ООО «Дэк Трейд» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 22 тыс. руб.

Год назад сын записался в футбольную секцию. Для допуска к тренировкам нужна была медсправка — тогда мы и узнали, что у Сережи дефект межпредсердной перегородки. Врач сказал, что он может закрыться сам, надо наблюдать. Сын по-прежнему был активным, только при нагрузках появилась одышка. В ноябре на обследовании у специалистов Томского НИИ кардиологии мы узнали, что дефект не только не закрылся, а наоборот, увеличился. Чтобы избежать осложнений, нужна срочная операция. Врачи закроют дефект через сосуды, без вскрытия грудной клетки. Помогите с оплатой! Ульяна Коблянская, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После операции Сережа быстро восстановится».

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