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Коммерсантъ FM
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0,4 процента составило снижение промышленных цен в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем, сообщил Росстат. В годовом выражении показатель в ноябре снизился на 1,9% после роста на 0,8% в октябре. В добыче отпускные цены за ноябрь снизились на 1,3%, в обработке — на 0,8%, прежде всего за счет снижения цен на нефтепродукты. По данным ЦБ, в декабре ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед продолжили повышаться четвертый месяц подряд, но темп повышения по сравнению с ноябрем уменьшился. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца в декабре составил 6,5% в годовом выражении (в декабре 2021 года — 5,1%), на что повлияло ускорение роста издержек при улучшении оценок текущего спроса.

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