«РусГард» модернизирует эллинг

Судостроительный завод «Северная верфь» подписал договор с ООО «ПК "РусГард"» (Ростов-на-Дону) на модернизацию эллинга, которая затянулась на семь лет. Руководство надеется, что генподрядчик справится с объемом работ, так как сейчас завод как никогда нуждается в дополнительных стапельных местах. Срок окончания работ назначен на март 2024 года. Эксперты отмечают, что в условиях санкций требуется ускорить темпы реконструкции для повышения производительности при выполнении госзаказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «ПК "РусГард"» и ПАО «СЗ Северная верфь» (входит в АО «ОСК») 21 декабря подписали договор на строительство первого этапа современного судостроительного комплекса завода. Компания стала единственным участником и победителем соответствующего открытого конкурса. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе судостроительного завода.

Там пояснили, что по условиям договора его стоимость не разглашается. Источники финансирования строительства — федеральный бюджет и собственные средства завода. Генподрядчик должен завершить возведение колонн эллинга, установить перекрытия, выполнить обшивку здания, построить административно-бытовой корпус, закупить предусмотренное договором станочное и крановое оборудование. Срок окончания работ — март 2024 года.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов напомнил, что два предыдущих генподрядчика не справились с объемом задач и не смогли выполнить контрактные обязательства. Оба находятся в состоянии банкротных процедур. «Надеемся, что в этот раз такое не повторится, и эллинг будет построен. У нас очень плотная производственная программа, нам необходимы дополнительные стапельные места. Мы заинтересованы в скорейшем окончании работ»,— сказал он.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами ООО «ПК "РусГард"» в равной доле являются Алексей Гавриленко (он же генеральный директор) и Максим Косянчук. Бизнесмены владеют только данным активом. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 13,5 млн рублей при выручке от продаж 800,8 млн. На сайте сказано, что компанией используются материалы и комплектующие от российских, итальянских и немецких поставщиков. Компания занимается поставкой и монтажом газотурбинных установок, электротехническим оборудованием для объектов электроэнергетики.

Планы о модернизации эллинга на Северной верфи заявлялись еще в 2015 году. Первоначально работы по строительству вело ОАО «Метрострой», но контракт на 6 млрд рублей с подрядчиком был расторгнут. В конце 2021 года Северная верфь расторгла контракт на 7,8 млрд рублей с ООО «Отечественные системы и технологии», выступавшим вторым подрядчиком, из-за нарушения сроков сдачи. Завершить работы на объекте предполагалось еще в сентябре 2019 года. Планировалось, что после реконструкции верфь сможет строить корабли и суда большего водоизмещения, чем сейчас. Новый комплекс предназначен для создания кораблей и судов спусковой массой до 25 тыс. тонн.

Северная верфь — одна из основных верфей оборонного заказа, которым обеспечена до 2027 года. Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 23.05.2022), рассматривая гражданский сегмент, предприятие планирует сдать в 2022 году четыре рыболовецких судна. В рамках государственной программы инвестиционных квот на Северной верфи ведется строительство десяти морозильных траулеров-процессоров проекта 170701 для группы «Норебо» и четырех ярусоловов-процессоров проекта MT1112XL для РК «Вирма» и компании «Глобус».

Эксперты высказывались о необходимости строительства эллинга, что позволит повысить производительность при выполнении заказов и для ВМФ, и для гражданских заказчиков и повысить экономическую эффективность работы Северной верфи. Финансовое положение Северной верфи, согласно данным бухгалтерского отчета, было очень нестабильно. Так, в 2021 году предприятие показало убыток в 3,5 млрд рублей по сравнению с прибылью за 2020 год в 173,4 млн рублей. При этом выручка выросла в два раза, до 31 млрд рублей, приводятся данные в аудиторском заключении.

«Модернизация Северной верфи давно назрела. К сожалению, пока речь идет о строительстве не сухого дока, а только нового эллинга, но даже это сегодня критически необходимо. В условиях, когда серийное строительство крупнотоннажных судов сталкивается с большими сложностями и во взаимодействии с корейскими партнерами, и из-за сохраняющегося дефицита кадровых ресурсов, именно петербургский судостроительный кластер должен будет взять на себя дополнительную нагрузку. Это касается и Северной верфи, где сейчас реализация данного инвестпроекта, надеюсь, будет доведена до конца, и Балтийского завода, на котором разработан проект строительства сухого дока на базе в настоящее время не задействованного в работе стапеля. Возможно, последний проект даже более актуален»,— считает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Алла Михеенко