Тактические бои с идеологической подоплекой

В субботу, 24 декабря, петербургский хоккейный клуб СКА проведет матч чемпионата Континентальной-хоккейной лиги против московского «Спартака» в Ледовом дворце. Игра будет носить принципиальный характер, поскольку в среду армейцы потерпели дома поражение от ЦСКА со счетом 1:2. И это накануне 76-го дня рождения клуба, который СКА отпраздновал в четверг, 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Армейцы Петербурга в матче с ЦСКА впервые проиграли дома в этом сезоне в основное время. Серия без поражений составила 22 матча и стала рекордной для КХЛ. На пресс-конференции после игры главный тренер СКА Роман Ротенберг предложил вопрос для передачи «Что? Где? Когда?»: были ли более длительные серии? Оказалось, что нет. Статистика ответила, взяв помощь клуба. Кстати, сами армейцы не проигрывали подряд на своей площадке в основное время до этого рекорда 18 матчей — было это в сезоне 2016/2017, по итогам которого команда из Петербург завоевала Кубок Гагарина. Хороший знак.

Роман Ротенберг во время общения с журналистами был в ударе. Раз десять повторил мысль о том, что СКА играет хорошо, но надо играть лучше. Хвалил голкипера своей команды Владислава Подъяпольского — сравнивал его с голкипером сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинесом. Сетовал на то, что команду в последнее время преследовала эпидемия гриппа, но доктора трудились на совесть. Переживал по поводу того, что матчу с ЦСКА предшествовал Кубок Первого канала, состоявшийся в Москве. Из-за этого игроки, вызванные в сборную России, немножко забыли систему игры СКА и не успели перестроиться, когда пришла пора играть с ЦСКА.

Кстати, на Кубке Первого канала сборная России сенсационно не заняла первое место, уступив его Белоруссии. И теперь главному тренеру нашей команды Алексею Жамнову грозит отставка. Кстати, один из помощников господина Жамнова в сборной — Сергей Федоров, прославленный в прошлом игрок, а ныне главный тренер ЦСКА. Вы спросите, кто еще участвовал в международном турнире в условиях, когда наш хоккей пребывает в изоляции, как и весь остальной спорт? Это сборная Казахстана, она заняла третье место.

Так вот, Роман Ротенберг сильно переживал по поводу того, что СКА проиграл ЦСКА. Во-первых, до этого армейцы Петербурга дважды обыграли москвичей в этом сезоне — со счетом 3:2 (в овертайме) и 6:2. Во-вторых, это принципиальные соперники. В-третьих, между Ротенбергом и Федоровым — личная дуэль. Раньше тренером сборной России был Валерий Брагин — наставник СКА. Роман Борисович был в той сборной «Начальником штаба». Потом, перед Олимпиадой в Пекине, состоявшейся в начале этого года, Брагина «задвинули»: назначили вместо него Алексея Жамнова, решив, что тот лучше знает игроков из НХЛ, раз сам играл за океаном (то, что Жамнов никого никогда не тренировал Федерацию хоккея России не смутило). Тогда думали, что они примут участие в Олимпийских играх.

Но НХЛ запретила хоккеистам, выступающим в лиге, ехать в Пекин из-за ковида. А Федерация хоккея России ничего менять в сборной не стала: оставила ее главным тренером Жамнова. Его помощником был Федоров. Сборная России не сумела взять золото на Играх, проиграв в финале Финляндии 1:2 и показав в целом невзрачный хоккей. И Романа Ротенберга на посту «Начальника штаба» уже не было: Жамнов сказал, что ему начальник не нужен. И вот сейчас, после Кубка Первого канала Жамнова судит Тренерский совет, функционирующий при Федерации хоккея России, в который входит Валерий Брагин. Сложно все в нашем хоккее закручено.

Так что у Романа Ротенберга разногласия с Сергеем Федоровым и идеологические, и тактические. Хотя, когда Ротенберг только учился играть в хоккей, у него на стене висел портрет как раз Сергея Федорова — тот был его кумиром. А на стене в квартире Федорова висел портрет с изображением первой пятерки сборной СССР и ЦСКА, за которую играли Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Он об этом рассказал в среду после матча со СКА, отвечая на вопрос корреспондента. А тактические разногласия заключаются в том, что ЦСКА при Федорове (как и сборная при Жамнове) исповедует «закрытый» хоккей, а СКА при Ротенберге и его штабе, пытается играть в комбинационный и атакующий — советский. И вот в прошедшую среду нашла коса на камень: СКА уступил 1:2. Но Роман Ротенберг пообещал взять реванш в следующем матче. Он состоится в Москве уже скоро — 28 декабря. А пока, в субботу, армейцам надо обыграть дома «Спартак».

В этом сезоне непримиримые соперники встречались дважды. И оба раза петербуржцы обыграли красно-белых — 5:1 и 6:4. Игры проходили в Москве.

Кирилл Легков