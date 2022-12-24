Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Воля народов советских республик»

Что было написано в декларации и договоре об образовании СССР

29 декабря 1922 года в Москве конференция делегатов съездов советов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики согласовала текст декларации и договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. 30 декабря в помещении Большого театра открылся Первый съезд советов СССР, который утвердил и принял тексты декларации и договора.

«Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих советов и единодушно принявших решение об образовании СССР, служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику,— говорилось в декларации.— Заявляя об этом перед всем миром и торжественно провозглашая незыблемость основ советской власти, нашедших свое выражение в конституциях уполномочивших нас социалистических советских республик, мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномочий постановляем подписать договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик».

Как видно из этого текста, архитекторы и создатели СССР, в отличие от значительной части их политических преемников, не жаловались на дефицит представлений о будущем. Торжественность и пафос момента, как порой и сам выбор слов, едва ли могли не вызывать у участников, свидетелей и просто современников ассоциации с подписанием Декларации независимости Соединенных Штатов Америки в 1776 году. Американская декларация была принята за 146 лет до советской и теперь, после Первой мировой, представлялась оптимистичным стартом, запуском нового мира, который в итоге пришел к кризису, трагедии и неудаче. В Москве же собрались другие, новые «отцы-основатели», готовые учредить государство—прототип настоящей мировой республики.

Короткая деловая преамбула договора содержала заявление о создании четырьмя республиками-участницами общего государства на основаниях, перечисленных в последующих 26 пунктах. Первый пункт устанавливал предметы ведения Союза — от представительства в международных отношениях и вопросов войны и мира до права общей амнистии и коррекции республиканских нормативных актов в части, не соответствующей договору. В пунктах со второго по девятнадцатый содержалось описание системы органов власти СССР — высшая власть у союзного съезда советов, который избирается съездами советов городов и губерний, а не республиканскими, как это было с Первым съездом. Съезд избирал постоянно действующий Центральный исполнительный комитет (371 член), а тот из своего состава — Президиум ЦИКа из 19 человек. ЦИК СССР формировал правительство — Совет народных комиссаров СССР; определялись функционал и подчиненность Высшего совета народного хозяйства, а также республиканских ЦИКов и совнаркомов. Пункт 20 содержал принципиальное для де-факто унитарной конструкции правило формирования союзного бюджета: «Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюджеты, являющиеся составными частями общесоюзного бюджета, утвержденного Центральным Исполнительным Комитетом Союза. Бюджеты республики в их доходных и расходных частях устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза. Перечень доходов и размеры доходных отчислений, идущих на образование бюджетов союзных республик, определяются Центральным Исполнительным Комитетом Союза». Пункты 21–23 касались единого союзного гражданства, общего флага, герба и государственной печати, а также столицы. 24-й пункт требовал внесения соответствующих изменений и дополнений в республиканские конституции — в РСФСР, например, конституция была принята в 1918 году. В 25-м пункте роль единственного политического субъекта, способного изменить или дополнить договор, закреплялась за союзным съездом советов — что изначально делало весьма эфемерным последний, 26-й пункт. Он гласил: «За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза».

Договор 1922 года составил основу первой из трех конституций СССР, принятой в 1924 году. Его основные параметры были, разумеется, перенесены и воспроизведены в конституциях СССР 1936 и 1977 годов, за принятием которых оба раза следовали принятия конституций союзных республик. Пункт о праве республик на сецессию сохранялся во всех союзных конституциях, но обратиться к его использованию первыми лишь в 1990 году решились Эстония, Латвия, Литва и Грузия, примеру которых в итоге последовали практически все остальные республики — в «классическом» составе СССР их было пятнадцать. Предпринятая в 1991 году первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым попытка подготовить и согласовать новый вариант союзного договора не увенчалась успехом не только из-за предпринятой частью союзного руководства попытки консервативного переворота в августе, но и из-за кардинальных разногласий по вопросам разделения полномочий между центром и республиками, в том числе в области бюджета. В декабре 1991 года Верховные советы Украины, Белоруссии и России объявили о денонсировании Договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. Соответствующее постановление Верховного совета РСФСР было в марте 1996 года отменено Государственной думой РФ, однако депутаты уточнили, что на суверенитете России и других бывших союзных республик их решение не сказывается.

Иван Тяжлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...