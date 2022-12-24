29 декабря 1922 года в Москве конференция делегатов съездов советов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики согласовала текст декларации и договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. 30 декабря в помещении Большого театра открылся Первый съезд советов СССР, который утвердил и принял тексты декларации и договора.

«Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих советов и единодушно принявших решение об образовании СССР, служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику,— говорилось в декларации.— Заявляя об этом перед всем миром и торжественно провозглашая незыблемость основ советской власти, нашедших свое выражение в конституциях уполномочивших нас социалистических советских республик, мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномочий постановляем подписать договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик».

Как видно из этого текста, архитекторы и создатели СССР, в отличие от значительной части их политических преемников, не жаловались на дефицит представлений о будущем. Торжественность и пафос момента, как порой и сам выбор слов, едва ли могли не вызывать у участников, свидетелей и просто современников ассоциации с подписанием Декларации независимости Соединенных Штатов Америки в 1776 году. Американская декларация была принята за 146 лет до советской и теперь, после Первой мировой, представлялась оптимистичным стартом, запуском нового мира, который в итоге пришел к кризису, трагедии и неудаче. В Москве же собрались другие, новые «отцы-основатели», готовые учредить государство—прототип настоящей мировой республики.

Короткая деловая преамбула договора содержала заявление о создании четырьмя республиками-участницами общего государства на основаниях, перечисленных в последующих 26 пунктах. Первый пункт устанавливал предметы ведения Союза — от представительства в международных отношениях и вопросов войны и мира до права общей амнистии и коррекции республиканских нормативных актов в части, не соответствующей договору. В пунктах со второго по девятнадцатый содержалось описание системы органов власти СССР — высшая власть у союзного съезда советов, который избирается съездами советов городов и губерний, а не республиканскими, как это было с Первым съездом. Съезд избирал постоянно действующий Центральный исполнительный комитет (371 член), а тот из своего состава — Президиум ЦИКа из 19 человек. ЦИК СССР формировал правительство — Совет народных комиссаров СССР; определялись функционал и подчиненность Высшего совета народного хозяйства, а также республиканских ЦИКов и совнаркомов. Пункт 20 содержал принципиальное для де-факто унитарной конструкции правило формирования союзного бюджета: «Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюджеты, являющиеся составными частями общесоюзного бюджета, утвержденного Центральным Исполнительным Комитетом Союза. Бюджеты республики в их доходных и расходных частях устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза. Перечень доходов и размеры доходных отчислений, идущих на образование бюджетов союзных республик, определяются Центральным Исполнительным Комитетом Союза». Пункты 21–23 касались единого союзного гражданства, общего флага, герба и государственной печати, а также столицы. 24-й пункт требовал внесения соответствующих изменений и дополнений в республиканские конституции — в РСФСР, например, конституция была принята в 1918 году. В 25-м пункте роль единственного политического субъекта, способного изменить или дополнить договор, закреплялась за союзным съездом советов — что изначально делало весьма эфемерным последний, 26-й пункт. Он гласил: «За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза».

Договор 1922 года составил основу первой из трех конституций СССР, принятой в 1924 году. Его основные параметры были, разумеется, перенесены и воспроизведены в конституциях СССР 1936 и 1977 годов, за принятием которых оба раза следовали принятия конституций союзных республик. Пункт о праве республик на сецессию сохранялся во всех союзных конституциях, но обратиться к его использованию первыми лишь в 1990 году решились Эстония, Латвия, Литва и Грузия, примеру которых в итоге последовали практически все остальные республики — в «классическом» составе СССР их было пятнадцать. Предпринятая в 1991 году первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым попытка подготовить и согласовать новый вариант союзного договора не увенчалась успехом не только из-за предпринятой частью союзного руководства попытки консервативного переворота в августе, но и из-за кардинальных разногласий по вопросам разделения полномочий между центром и республиками, в том числе в области бюджета. В декабре 1991 года Верховные советы Украины, Белоруссии и России объявили о денонсировании Договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. Соответствующее постановление Верховного совета РСФСР было в марте 1996 года отменено Государственной думой РФ, однако депутаты уточнили, что на суверенитете России и других бывших союзных республик их решение не сказывается.

Иван Тяжлов