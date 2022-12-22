Эрдоган объявил о повышении МРОТ в Турции на 55%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телевизионного обращения объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране на 55% с 1 января 2023 года, сообщает Reuters. Теперь он составит 8,5 тыс. лир ($455) в месяц. По данным властей, такую зарплату в стране будут получать более 30% работников.

Турецкие власти в последний раз повышали размер МРОТ в июле. До этого минимальный размер заработной платы устанавливался в январе, и по сравнению с началом 2022 года новый размер МРОТ вырастет ровно вдвое.

Столь стремительное повышение МРОТ в стране вызвано очень быстро растущей инфляцией. По итогам ноября ее годовой показатель составил 84,4% — максимум за последние 24 года. При этом в октябре этот показатель был еще выше — 85,5%.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в Турции находится на максимально высоком уровне за последние 20 лет. Власти стремятся минимизировать отставание МРОТ от инфляции, чтобы помочь населению справиться с быстро растущими расходами на проживание.

Как отмечают эксперты, у столь стремительного повышения МРОТ есть и политический контекст. Уже в середине следующего года в стране пройдут всеобщие выборы, и поднятие зарплат поможет господину Эрдогану набрать лишние проценты. «Это действительно пойдет на пользу основным избирателям Эрдогана, как это было в июле. Он получит несколько очков,— цитирует CNBC главу турецкого бюро Middle East Eye Рагипа Сойлу.— Однако тут важно, сохранится ли это влияние до президентских выборов».

Кирилл Сарханянц