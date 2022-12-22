Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже президент пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым, а девочке, участвовавшей в мероприятии, рассказал, что верит в Деда Мороза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Елка желаний» — ежегодная всероссийская акция проекта «Мечтай со мной», в рамках которой партнеры акции, граждане и представители различных организаций, будут исполнять желания участников. Принять участие в «Елке» могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей. В 2022 году право принять участие в акции получили дети военных беженцев, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Желания дети пишут на открытках, которые потом вешают на елку.

В ходе сегодняшней акции президент снял с елки три открытки. Одна из них была от Александра Титоренко из Запорожской области — он написал, что хочет побывать в Крыму и в Доме Деда Мороза. Президент удивился: «Но дом Деда Мороза-то не в Крыму». Ему объяснили, что это два разных желания. «Так мы и сделаем»,— ответил господин Путин.

Одна из участниц акции также спросила президента, верит ли он в Деда Мороза. Он ответил утвердительно: «Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники»,— сказал Владимир Путин. Кадры с мероприятия были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».