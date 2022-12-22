«Мы окапываемся и ждем»

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман в октябре отправился добровольцем участвовать в военной спецоперации на Украине. С командой солдат он ненадолго вернулся в Нижний Новгород, чтобы забрать и перегнать в полк несколько полноприводных «Соболей», а заодно немного рассказал о службе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

— Наш мотострелковый полк был сформирован в Костромской области, в основном из мобилизованных костромичей, но около 300 человек из Нижегородской области, есть и немного вологодцев. Все уже люди с житейским опытом, около 35 лет средний возраст, есть участники боевых действий в Чечне, Югославии. После трех недель в «учебке» полк поехал в Луганскую область, стоим сейчас во второй линии.

Закопались в лесу, живем в землянках с буржуйками, строим оборонительные сооружения – наша задача подготовить рубежи обороны. В бытовом плане сейчас все нормально.

За два месяца наладили быт и закрыли основные потребности: тепло, сухо и светло. Администрация и областное правительство тоже помогали с гуманитаркой, как и костромские власти. Привозили дизель-генераторы, печки, тепловизоры, квадрокоптеры. Еды достаточно, организм под армейский режим уже перестроился – сначала котелка на двоих не хватало, сейчас с того же котелка уже четверо наедаются.

Я состою в должности начальника психологической службы полка. Позывной «Гора» – его за меня ребята придумали, так и записали. Мобилизованным тоже надо оказывать психологическую помощь, особенно, если человек оказался на какой-то грани. Иногда людям надо просто поговорить. Бывает, живут два человека в одной землянке, им друг с другом некомфортно. В глаза тяжело что-то сказать, им проще через меня как-то уладить взаимоотношения. Командиры подразделений обращаются, просят поработать с тем или иным военнослужащим, видя, что он не в порядке, угрюмым стал, сторонится коллектива. Иногда просто рассказываю бойцам какие-то вещи, не связанные с армией, из опыта своей жизни. Кстати, очень большим спросом пользуются книги. Мы сделали условную библиотеку, поставили в нашей землянке несколько коробок с самыми разными книгами. Спасибо департаментам мэрии за то, что собрали нам эту посылку.

Люди здесь в России, Нижнем Новгороде, не понимают, что там происходит – это два разных независимых мира.

Там идет война. Я считаю, что нечего стыдиться этого слова. За что мы воюем, тоже надо рассказывать и объяснять. У многих в голове еще не уложилось – зачем это все. Я для себя классифицирую эти события как гражданскую войну, в том или ином виде. Сто лет назад она шла в этих же местах, и одну из сторон так же поддерживала Антанта. Ребята с первой линии рассказывали, что там украинской речи почти не слышно, поляков много.

Конечно, все гадают, когда это закончится и чем. Но пока мы просто окапываемся под звуки канонады и ждем. Надо сформировать монолитную вторую линию обороны, без разрывов, мобилизованные части этим и занимаются.

Записал Роман Кряжев