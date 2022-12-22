МИД РФ: «даже намек» стран Центральной Азии на сворачивание отношений с Россией приведет к издержкам для них

Глава третьего департамента МИД РФ Александр Стерник заявил, что «стратегическое терпение» — это основа политики Москвы по отношению к партнерам в Центральной Азии, на которой строятся «практические действия». Дипломат сказал об этом, отвечая на вопрос «Ъ», какова будет реакция Москвы на «неоднозначные» действия стран региона, такие как соблюдение антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стерник

Фото: МИД РФ Александр Стерник

Фото: МИД РФ

«Мы оцениваем действия всех игроков прежде всего под углом нанесения или не нанесения ущерба российским интересам,— сказал господин Стерник.— И делаем из этого адекватные выводы, в том числе совместно с партнерами, которые кровно заинтересованы в том, чтобы не утратить эти многоплановые связи с Российской Федерацией. Даже намек на их сворачивание может обернуться такими экономическими издержками, которые не смогут покрыть никакие посулы компенсации со стороны господ (имеются в виду западные игроки.— “Ъ”)».

В ходе своего выступления Александр Стерник также заявил, что в международных организациях с участием России, таких как Евразийский экономический союз и Организация договора о коллективной безопасности, нет «палочной дисциплины», которая, по мнению дипломата, «свойственна объединениям в других регионах мира». «Если мы видим, что позиция страны А не сходится с позицией страны Б, мы лучше займем позицию модератора, чем примем сторону А или Б»,— заверил дипломат, упомянув, что такой принцип применялся и в Закавказье, и в Центральной Азии. Дипломат также отметил, что Россия спокойно относится к инициативам стран региона по запуску новых транспортных коридоров, например через Каспийское море. «Поиск новых выходов на мировые рынки — суверенное право любой страны»,— отметил он.

Господин Стерник принимал участие в конференции «Центральная Азия и украинский кризис» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова, которая презентовала на конференции свой доклад о последствиях событий 2022 года для стран Центральной Азии, также заявила, что в вопросе реакции России на действия партнеров «не может быть жесткого регулирования». «Минимизация последствий санкций против России для стран Центральной Азии стала возможна именно потому, что у нас была гибкая работа на всех уровнях. Это позволяет нашим отношениям соответствовать духу времени»,— отметила госпожа Чижова.

Кирилл Кривошеев