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Коммерсантъ FM
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Глеб Франк вышел из состава участников Русской рыбопромышленной компании

Предприниматель Глеб Франк продал долю в размере 29,9% в Русской рыбопромышленной компании (РРПК) и вышел из состава участников организации. 99,9% долей уставного капитала компании принадлежит группе «Ост инвест холдинг», следует из выписки из ЕГРЮЛ.

Факт проведения сделки ТАСС подтвердили в пресс-службе РРПК, отметив, что она была осуществлена на рыночных условиях.

В марте этого года господин Франк был включен в SDN-лист Минфина США. Позднее он продал доли в бизнесе по добыче рыбы и краба: долю 70,1% в ГК «Русский краб», долю в 70,09% в РРПК и контрольную долю в ООО «Роквелл Капитал».

О последствиях санкций для структур Глеба Франка — в материале «Ъ» «США чистят рыбу».

Андрей Сапожников

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