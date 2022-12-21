WSJ: Джастин Бибер продаст права на свою музыку за $200 млн

Канадский поп-певец Джастин Бибер близок к заключению сделки по продаже авторских прав на свою музыку с компанией Hipgnosis Songs Capital, занимающейся управлением интеллектуальной собственностью, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сумма потенциальной сделки, включающей каталог изданных и записанных композиций артиста, может составить $200 млн.

Hipgnosis приобретает права на музыку артистов для получения дохода с ее использования в фильмах, рекламе и интернет-ротациях. В октябре инвестиционная группа Blackstone и Hipgnosis Song Management объявили о партнерстве и планах по вложению до $1 млрд в покупку каталогов артистов.

Ранее американский исполнитель Джастин Тимберлейк продал Hipgnosis Song Management права на свои песни, в том числе на хиты Cry Me A River и Rock Your Body. В июне Джастин Бибер рассказал, что у него диагностировали синдром Рамзи Ханта, из-за которого у артиста парализовало часть лица.

Андрей Сапожников