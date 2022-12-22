Муж да жена не одна сторона

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос о том, становятся ли супруги солидарными должниками, если их обязательство признано общим. Экономколлегия признала: если заем брал один из супругов, второго по этому обязательству обанкротить нельзя. Кредитор может претендовать лишь на то имущество второго супруга, которое нажито в браке. Юристы отмечают, что единообразной практики по таким спорам не было, и теперь граждане будут больше защищены от бремени долгов супруга, о которых могли даже не знать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВС вечером 20 декабря опубликовал полный текст решения по делу о долговых обязательствах супругов друг за друга.

Так, Елена Темникова до 2018 года состояла в браке с Юрием Темниковым, который в 2013–2015 годах взял четыре займа на 10 млн руб. у Натальи Давлятовой. Господин Темников не смог вернуть долг, и в ноябре 2017 года райсуд взыскал с него 11,84 млн руб. (с учетом процентов). Госпожа Давлятова инициировала банкротство должника, в августе 2018 года его признали несостоятельным. Но деньги кредитору вернуть так и не удалось, поэтому Наталья Давлятова в суде потребовала признать долг перед ней общим обязательством мужа и жены Темниковых.

В мае 2020 года (уже после развода супругов) суд удовлетворил ее просьбу, а в ноябре 2021 года по просьбе Юрия Темникова райсуд распределил обязательства между супругами в равных долях. Госпожа Давлятова подала на банкротство Елены Темниковой. Арбитражные суды трех инстанций согласились возбудить дело, указав на признание долга общим для супругов. Госпожа Темникова обжаловала эти решения в ВС, заявляя, что лично у нее нет денежного обязательства перед кредитором. В счет долга бывшего мужа можно забрать лишь совместно нажитое в браке имущество, но не любые личные активы.

ВС объяснил, что «презумпция согласия с действиями супруга» не означает, что у партнера возникают долговые обязательства перед третьими лицами, «с которыми он не вступал в правоотношения». Следовательно, признание долга общим еще не влечет солидарную обязанность по его погашению, подчеркнула коллегия, и не создает у кредитора право требования, дающее право банкротить жену по долгам ее (теперь уже бывшего) мужа. ВС признал возбуждение банкротства супруги необоснованным и прекратил процедуру.

Партнер Petrol Chilikov Олеся Петроль поясняет, что по умолчанию долг супруга считается личным и взыскание обращается только на его добрачное или подаренное имущество, а также на долю в совместно нажитом. Для признания долга общим кредитору нужно доказать, что полученные средства были потрачены на нужды семьи, уточняет исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина.

При этом, по словам юристов, до сих пор не было единообразной практики по возможности признания второго супруга банкротом на основании обязательства, признанного общим. Одни суды считали это возможным, ссылаясь на ст. 45 Семейного кодекса — по общим обязательствам супруги отвечают солидарно, в том числе личным имуществом в случае недостаточности общего. Другие суды отклоняли такие просьбы кредиторов, считая, что признание обязательств общими направлено исключительно на пополнение конкурсной массы за счет совместно нажитого имущества. ВС поддержал последний подход.

«Установление режима общего обязательства не означает, что супруг, не являющийся стороной сделки с кредитором, может быть самостоятельным ответчиком»,— соглашается гендиректор союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко. Для инициирования банкротства кредиторам теперь, видимо, потребуется получать отдельное решение суда о взыскании со второго супруга, полагает Олеся Петроль, но сначала им надо установить факт недостаточности общего имущества для погашения долга, что будет непросто.

«Решение ВС позволит пресекать попытки кредиторов превратить долг одного супруга в обязательство обоих»,— считает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Это справедливо, добавляет она, поскольку у кредитора остается возможность обратить взыскание на общее имущество, а граждане могут «избежать взыскания по долгам супруга на личное, нажитое вне брака имущество». При этом неважно, как возник долг, отмечает Валерия Герасименко: «В обоих случаях презюмируется согласие второго супруга на ссуду. Разница лишь в том, что банки, как правило, перестраховываются и берут согласие в письменном виде». Таким образом, банки тоже не смогут требовать банкротства второго супруга по долгам первого. Но если второй супруг поручился по этому кредиту, уточняет госпожа Ларина, это уже самостоятельное обязательство и банкротство по нему возможно.

Анна Занина, Екатерина Волкова