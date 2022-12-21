У города не хватило ресурсов на доходы

На внеочередном заседании думы Нижнего Новгорода депутаты уточнили показатели бюджета 2022 года, уменьшив его доходы на 137 млн руб. Ранее выяснилось, что городские ресурсоснабжающие предприятия «Теплоэнерго» и «Нижегородский водоканал» не выполнили план по перечислению дивидендов из своей чистой прибыли 2021 года. В городской администрации признали, что водоканал пока не в состоянии пополнять муниципальный бюджет и планирование доходов в этой части было ошибочным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректора «Теплоэнерго» Илью Халтурина вызвали оздоровлять «Нижегородский водоканал»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Гендиректора «Теплоэнерго» Илью Халтурина вызвали оздоровлять «Нижегородский водоканал»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гордума Нижнего Новгорода провела внеочередное заседание, чтобы уточнить расходы и доходы бюджета текущего года. Основная поправка заключалась в сокращении собственных доходов за счет недополученных 137 млн руб. дивидендов от городских АО, от которых бюджет планировал получить около 340 млн руб. Большую часть дивидендов по итогам 2021 года из своей чистой прибыли недоплатило АО «Теплоэнерго» как основная прибыльная компания. АО «Нижегородский водоканал», от которого бюджет ждал сравнительно небольших дивидендов в 30 млн руб., не смогло перечислить ничего.

«Мы обратили внимание администрации на тщательное планирование доходов от дивидендов и повышение реальной и эффективной работы городских акционерных обществ, которые обязаны формировать дивидендные поступления в бюджет», — заметил по этому поводу председатель бюджетной комиссии думы Марк Фельдман.

Неофициально в думе выражались жестче, отмечая, что руководство городской администрации сделало ошибочный прогноз по дивидендам, хотя было очевидно, что «Теплоэнерго» не получит сопоставимой годовой прибыли.

Директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин признал, что прогноз в 340 млн был неверен, и пришлось сокращать план доходов по факту итогов работы городских обществ. «Это решение департамента финансов?» — попытался найти ответственного за планирование и секвестр зампред гордумы Николай Сатаев, но Юрий Мочалкин пояснил, что это «решение администрации». Не всех депутатов устроили краткие разъяснения.

«Кто-то может мне объяснить, за счет чего не выполнен план?» — спросил депутат Герман Карачевский, отметив, что в пользу ресурсоснабжающих организаций повышают тарифы и с 1 января состоится второе повышение за год.

Вице-мэр Дмитрий Сивохин сообщил, что финансовое состояние «Нижегородского водоканала» оставляет желать лучшего. «Мы рассчитывали на серьезное оздоровление водоканала в текущем году, но этого по целому ряду причин не произошло. Водоканал в принципе не способен выплачивать какие-либо дивиденды своему акционеру. Посильные дивиденды, кроме "Теплоэнерго", выплатило и более позитивное в финансовом плане АО ТЭК-НН (теплоснабжающая компания Верхних Печер, в которой муниципалитет является миноритарным акционером — «Ъ»)», — пояснил чиновник, пообещав предоставить депутатам подробную справку.

Оздоровлять водоканал в 2023 году поручено менеджменту теплоснабжающей компании.

Ранее губернатор Глеб Никитин своим распоряжением рекомендовал начать процедуру слияния «Нижегородского водоканала» с «Теплоэнерго», директор которого Илья Халтурин уже с 1 декабря должен был возглавить объединенную компанию.

Однако его назначение в органы управления водоканала задержалось, глава города Юрий Шалабаев объявил о нем 20 декабря. По словам мэра, Илье Халтурину во главе водоканала предстоит синхронизировать производственные процессы обоих предприятий, ремонтировать сети и создать единую диспетчерскую службу.

В итоге депутаты гордумы приняли поправки к бюджету 2022 года. Общие доходы казны Нижнего Новгорода в этом году прогнозируются на уровне 69,146 млрд руб., расходы — 71,99 млрд руб., дефицит бюджета составит 2,844 млрд руб.. Насколько будут исполнены эти планы, в органах МСУ подсчитают к весне следующего года.

Роман Кряжев