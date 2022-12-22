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Коммерсантъ FM
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Четвертое измерение

Процедуры для тех, кто так и не начал заниматься спортом

В предвкушении марафона из салатов оливье и шампанского «Коммерсантъ Стиль» рекомендует заняться собой прямо сейчас.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Чтобы не вылезти за пределы праздничного костюма или платья, стоит в предновогодние дни навестить специалиста: срочно учиться кататься на лыжах в такие короткие сроки уже поздно, но справиться с лишними сантиметрами в талии — реально. Тем более что у новых методик заявляется в том числе накопительный эффект, который будет заметен и в начале нового года, сколько бы погрешностей в питании и возлияний вы бы себе ни позволили. Рассказываем о самых актуальных подходах к реализации плана по обретению стройной фигуры: от лазерной терапии до аппаратного скульптурирования.

Салоны Dessange

Специалисты Dessange видят эффективность в действии итальянского аппарата Icoone Laser, который работает по принципу мультимикроальвеолярной стимуляции при помощи лазера и светодиодного излучения — так запускается метаболизм, снимаются отеки и подтягивается кожа. Анна Бурмистрова, специалист по работе с телом и массажист салона Dessange на Зубовском бульваре, отдельно подчеркивает, что этот аппарат воздействует и на нервную систему в целом, что в условиях предновогодней суеты более чем актуально. Анна советует обратить внимание на возможность сочетания действия аппаратов Icoone Laser и Venus Freeze Plus: последний активизирует репаративные процессы в коже, запускает процесс синтеза собственного коллагена и эластина за счет мягкого повышения температуры и магнитного воздействия и тем самым снижает количество подкожного жира и значительно уменьшает эффект «апельсиновой корки».

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Encore Spa

В Encore Spa лепят фигуру с помощью скульптурирования RSL и обертывания из водоросли спирулины Anne Semonin: аппаратный массаж помогает прощаться с объемами уже после первого курса процедур, а обертывание насыщает кожу минералами и восстанавливает баланс, помогает избавиться от избыточной жидкости и токсинов, подтягивает и улучшает текстуру кожи. Мария Кузянина, управляющая спа, считает, что эта пара отлично подходит для тех, кто хочет комфортно, но в то же время результативно провести время в спа. «Если у вас присутствует отечность, тяжесть в ногах, хочется ощутить детокс-эффект и разогнать лимфу, то такая комбинация поможет решить эти задачи»,— говорит она.

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Сеть клиник GEN87

Для скульптурирования всего тела и наращивания мышц в клинике применяют действие аппарата Tesla Former — это неинвазивная процедура для улучшения мышечного тонуса, коррекции фигуры, скульптурирования контуров тела и снятия болевого синдрома. Девиз Tesla Former такой: «Пока вы отдыхаете, тело становится спортивным и стройным». Если во время обычной тренировки мышцы работают лишь на 40% своего потенциала, то технология FMS (Functional Magnetic Stimulation) заставляет мышечные волокна сокращаться на 100%. Магнитные импульсы проникают на 7–10 см и прорабатывают даже глубокие мышцы тела. Запускается процесс расщепления жировых отложений. Такая интенсивность невозможна при обычных тренировках. Важно, что при этом не повреждается кожа, нет болезненности и периода реабилитации.

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Клиника Real Clinic

«Процедура Morpheus 8 для коррекции тела находится в топе рейтинга коррекционных процедур для тела»,— уверена Альбина Галиевна Бухурова, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники. «Он опробован многими селебритис, и подозреваю, что с легкой руки Ким Кардашьян она заметно поднялась в рейтинге slim-методик»,— добавляет она. Это игольчатый RF-лифтинг, основанный на принципе радиоволнового воздействия на глубокие слои кожи с помощью электродов. Аппарат позволяет работать безопасно на высоких энергиях с глубокими слоями дермы и тем самым оказывает тройное действие: лифтинг мягких тканей, уплотнение кожи и улучшение ее текстуры, снижение жировых отложений. В зависимости от состояния кожи и желаемых результатов необходимо проводить от одной до трех процедур, советует доктор.

Ирина Кириенко

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