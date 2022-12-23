Маше Сюткиной оплачено спецпитание, лекарства на полгода

16 декабря на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Сахалин» мы рассказали историю пятимесячной Маши Сюткиной с Сахалина («Драгоценные граммы», Оксана Пашина). У девочки синдром короткой кишки. Она не может полноценно усваивать материнское молоко или смесь, из-за этого плохо растет и не набирает нужный вес. Ей требуется специальное внутривенное питание и расходные материалы для его введения, а также лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 701 029 руб.) собрана. Родители Маши благодарят всех за помощь. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маша Сюткина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Маша Сюткина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 16 декабря 14 927 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Сахалин», «Адыгея», «Славия», «Кузбасс», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 37 детям на 33 805 695 руб.